Di Maio | «Ditemi se volete che rimanga al governo»

M5S - Di Maio e il voto su Rousseau : «Ditemi se sono ancora il capo politico» : Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio. Stasera l’analisi dell’esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell’assemblea congiunta. Blog delle Stelle in tilt. In corso vertice Conte-Salvini