Di Maio | chiedo voto iscritti su mio ruolo di capo politico M5S Domani la consultazione

Matteo Salvini : “Nessun ultimatum a Di Maio - ma chiedo lungimiranza. Il governo torni a correre” : Matteo Salvini rassicura sulla tenuta del governo : "Nessun ultimatum a Luigi Di Maio : mi interessa che il governo torni a parlare con una voce sola". Il ministro dell'Interno chiede però anche lungimiranza e coraggio agli alleati nell'esecutivo per realizzare i provvedimenti necessari al Paese, in primo luogo la flat tax.

Autonomia - Di Maio : “Chiedo un vertice da un mese ma dopo il caso Siri Salvini si è offeso e non se ne fanno più” : Nella conferenza stampa di presentazione del progetto di legge per togliere ai governatori regionali poteri di nomina dei direttori sanitari, Luigi Di Maio critica a campo aperto l’alleato di governo Matteo Salvini. “Siamo in piena emergenza corruzione e visto che nel ‘contratto di governo’ c’è l’Autonomia ma anche l’azione per togliere dalle mani della politica regionale le nomine della sanità, facciamo ...