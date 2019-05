Di Maio | Al voto su Rousseau il mio ruolo di capo politico

M5s - Appendino : “Voto su Di Maio? Spero in clima sereno - ribadisco la mia fiducia. No a clima da forconi” : “Credo sia un atto di coraggio chiedere il voto. Confermerò la fiducia a Luigi”. Lo ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a margine della presentazione in Senato del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti. “Credo sia giusto riflettere su cosa abbiamo fatto e come si può fare di meglio. Gli attacchi continui e il clima da forconi – ha aggiunto – non aiuta a fare una ...

M5S a pezzi dopo il crollo elettorale. Di Maio : «Chiedo il voto su Rousseau sul mio ruolo» : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone annuncia le sue dimissioni. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

Esito voto - da M5S critiche a Di Maio : 18.00 Fibrillazioni nel M5S alla luce del risultato delle elezioni di domenica. "La responsabilità è tutta di Di Maio", si chiedesse se "non sia il caso di lasciare", dichiara il deputato 5S Gallo. Anche Carla Ruocco chiede a Di Maio di valutare le dimissioni dal governo. E Roberta Lombardi commenta: quando c'è una sconfitta "i cambiamenti si mettono in conto"."La responsabilità in capo ad un solo uomo è deleteria per il Movimento".Paragone ...

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

Di Maio : «Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri» Lo scenario : voto anticipato dopo l’estate : Il vicepremier pentastellato a #CorriereLive: «Prima c’era una collaborazione maggiore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri».