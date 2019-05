Deridono un disabile e postano il video sui social | lui minaccia il suicidio | indagati

Vigili Deridono disabile e mandano il video in chat dopo avergli smontato la bici : Sono stati trasferiti ad altre mansioni e rischiano il posto di lavoro due Vigili urbani di Maglie, in provincia di Lecce, autori di un video diffuso in chat in cui prendono in giro un disabile mentre sono in servizio. I due Vigili, di 53 e 52 anni, hanno ricevuto un avviso di garanzia per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio, poiché la vittima avrebbe detto di volersi uccidere dopo aver saputo che ...