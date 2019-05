Delitto Pamela Mastropietro | la decisione del tribunale per l’imputato Innocent Oseghale

caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Condanna all’ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per, il nigeriano imputato nel processo davanti alla Corte di Assise di Macerata per la morte di. La Corte ha emesso la sentenza dopo cinque ore di camera di consiglio. Alla lettura della sentenza, tra il pubblico dei parenti e degli amici della ragazza è partito un applauso. Il presidente della Corte ha subito richiamato al silenzio i presenti per proseguire la lettura del dispositivo. I genitori disi sono abbracciati. “Giustizia è stata fatta, intanto fuori uno, ora tocca agli altri” ha commentato la mamma disecondo la qualenon ha fatto tutto da solo. “Io ero ottimista, giustizia è stata fatta” le parole del papà della ragazza. Le perizie sulle ferite sui resti di, gli esami tossicologici, la personalità della 18enne romana affetta da una diagnosi borderline ...

