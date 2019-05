Debito pubblico | la lettera Ue all' Italia «I progressi sono insufficienti» E lo spread

La Commissione Ue è pronta a sanzionare l'Italia per il Debito pubblico : Salvini, è nata una nuova Europa Londra, 28 mag - (Agenzia Nova) - Il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, ha baciato il suo rosario e ringraziato Dio dopo il trionfo del proprio partito alle elezioni europee del 26 maggio. Un esito che rafforza il

In arrivo la lettera Ue con il richiamo all’Italia sul Debito pubblico : La Commissione europea dovrebbe inviare a breve al governo Conte una lettera in cui chiederà chiarimenti sulle ragioni che hanno contribuito a un nuovo aumento del debito pubblico, tra il 2017 e il 2018, dal 131,4 al 132,2% del Pil. La tendenza vìola le regole del Patto, nate per assicurare stabilità di bilancio nei Paesi che condividono la moneta unica: Bruxelles chiederà quindi al ministero del Tesoro di chiarire se vi sono «fattori ...

L’Ocse boccia ancora l’Italia : crescita zero - frenano i consumi. E vola Debito pubblico : Se vuole rilanciare la crescita, che e' il suo principale problema, l'Italia deve investire di piu' nelle infrastrutture e nell'istruzione e snellire l'amministrazione pubblica, rendendo il quadro normativo piu' stabile. Questa la ricetta raccomandata dalla capo-economista Ocse, Laurence Boone, per la Penisola alle prese con un'economia in stagnazione e "un alto debito che la rende vulnerabile". "Il primo problema dell'Italia e' la crescita e la ...

Debito pubblico - Austria e Germania vincono il premio amnesia. Ma per l’Italia una soluzione c’è : Da tempo il Debito sovrano è il convitato di pietra della vita pubblica. Nell’ultimo anno, politica e media, finanza e festival di Sanremo hanno girato attorno a un unico oggetto: i soldi. E la paura della bancarotta di Stato ha disturbato il sonno degli italiani. Come prendere per le corna il quarto Debito pubblico del mondo in proporzione al prodotto interno lordo dopo Giappone, Grecia e Libano? In soldoni, il quinto al mondo, dopo Stati ...

Visco : spread raddoppiato dal 2018 Urgente ridurre il Debito pubblico : Il governatore di Bankitalia cita i Beatles: «La strada lunga e ventosa...non scomparirà mai». Spiegando che «l’Italia deve giocare la sua parte lavorando duro e in modo tenace migliorare il suo sviluppo economico e per un impegno credibile su un percorso di graduale ma significativa riduzione del debito»

Debito pubblico giù : a marzo calda di 4 - 4 miliardi : Il Debito pubblico scende a marzo - Secondo i dati ufficiali forniti da Banca d’Italia, il Debito delle amministrazioni pubbliche a marzo 2019 scende di 4,4 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Nella comunicazione ufficiale di Bankitalia si legge che il fabbisogno del mese, ovvero 20,2 miliardi di euro, è stato compensato abbondantemente dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro, pari a 22,4 miliardi di ...

Tre strategie per ridurre il Debito pubblico. La strada gialloverde non porta risultati : Oggi a Torino si terrà un convegno sulla riduzione del debito pubblico organizzato dal Collegio Carlo Alberto e dall’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica (Ocpi). Il tema è importante: il nostro debito pubblico è alto rispetto al resto dell’area dell’euro (rispetto al Pil è il secondo più alto dopo quello greco) e non accenna a ...

Debito pubblico italiano - ecco le domande per mettere alla prova quanto ne sai - InvestireOggi.it : Cosa sapete sul Debito pubblico italiano? Rispondete alle nostre 10 domande per testare la vostra conoscenza sul Debito pubblico italiano? Quando il Debito pubblico italiano ha iniziato la fuga in ...

Debito pubblico - come me anche il Financial Times auspica una moneta parallela per l'Italia : Le banche europee scoppiano di liquidità - hanno riserve pari a 1,6 migliaia di miliardi di euro - ma non fanno abbastanza credito all'economia reale. In Italia il credito bancario è addirittura ...

Debito pubblico - come me anche il Financial Times auspica una moneta parallela per l’Italia : “La soluzione più ovvia all’insostenibilità dell’Italia nella zona euro sarebbe la ristrutturazione del suo Debito pubblico. Ma i governi della zona euro non sono preparati a questa possibilità. E’ invece più probabile che valute parallele, titoli di Debito non convenzionali o addirittura criptovalute offriranno l’opportunità per un’uscita non ufficiale (dell’Italia dai vincoli dell’euro, nda). In tal ...

Debito pubblico - come siamo diventati uno Stato che può fallire : C’è un dato di fatto, nella corrente situazione politico-economica dell’area euro, che neppure il più acceso dei populisti è in grado di confutare: rebus sic stantibus – cioè nella cornice giuridica disegnata dai trattati europei e dal trattato di stabilità, coordinamento e governance della politica economica e monetaria (Fiscal Compact) – un Debito pubblico pesante è un fardello gravoso per uno Stato, che rende quest’ultimo poco ...

Egrave; online il Rapporto sul Debito pubblico 2017 : ...del capitolo sulla finanza pubblica in quanto le informazioni circa l'andamento del fabbisogno del settore statale e di quello Pubblico sono ampiamente contenute nel Documento di Economia e Finanza, ...

Debito pubblico - Artom e Cottarelli : "Quei 28 miliardi di buco nero" : In ogni caso l'appello al governo e al ministero dell'Economia è quello di " fare chiarezza e sollevare il velo di opacità" . Intanto il fardello del nostro Debito crescerà di 35,7 miliardi quest'...