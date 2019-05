Debito Italia | arrivata la lettera di richiamo della Ue | risposta da dare entro venerdì 31

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Purtroppo c'era da aspettarselo, e nelle scorse ore èlada parte di Bruxelles indirizzata al Governono, con la quale la Commissione Europea chiede chiarimenti in merito all'aumento delpubblicono, che tra il 2017 e il 2018 è sensibilmente lievitato: si passa infatti dal 131,4% al 132,2% dello scorso anno. La missiva, indirizzata esplicitamente al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è firmata dal vice presidente Valdis Dombrovskis e da Pierre Moscovici, commissario agli affari monetari dell'Unione Europea. L'ha 48 ore per rispondere Alla stessal'Esecutivo giallo-verde ha due giorni per rispondere, e il tutto deve avvenire, questo per fare in modo che la situazione del nostro Paese venga ampiamente discussa, per poi prendere eventualmente la decisione finale nella riunione ministeriale dell'8 - 9 luglio. La ...

matteosalvinimi : #Salvini: in Italia bisogna investire sul Lavoro, finché non si dimezza la disoccupazione bisogna detassare, libera… - Linkiesta : Sapete perché siamo l'unico Paese in cui la parola spread è in grado di far cadere i governi? Perché abbiamo 2.358,… - riotta : L'Europa sta per riaprire le procedure contro l'Italia su debito, con multa possibile di 4 miliardi, scrive… -