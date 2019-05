Death' s Gambit sta per ricevere un imponente DLC gratuito che introdurrà nuove modalità

eurogamer

(Di mercoledì 29 maggio 2019)'sè l'apprezzato gioco action platform sviluppato dallo studio americano White Rabbit e pubblicato da Adult Swim Games. Il titolo è stato lanciato l'anno scorso su PC e PS4, e ora sono stati rivelati i dettagli sul DLCin programma, segnala Thenerdmag.com.Gli sviluppatori hanno condiviso dettagli sul loroDLC e hanno rivelato quanto segue.Gli sviluppatori si sono anche scusati per lo stato del gioco al momento del lancio e hanno promesso di risolvere molti dei problemi riscontrati dai giocatori. Hanno anche parlato diabilità in arrivo. Tra queste troveremo la trappola per orsi, trappola di ghiaccio, la possibilità di effettuare un doppio salto per una migliore manovrabilità e di colpire il suolo generando un'onda d'urto che può aprire dei nuovi passaggi segreti. Tutte queste abilità saranno utilizzabili anche nei livelli precedenti.Leggi altro...

Eurogamer_it : In programma un enorme DLC gratuito per #DeathsGambit. - OfferteVGames : Aperti su #Amazon i preorder di Death's Gambit per #PS4! - OfferteVGames : Aperti sul sito #Gamestop i preorder di Death's Gambit per #PS4! -