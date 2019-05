blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019), il servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha diffuso oggi i numeri e le curiosità legate allasportiva della piattaforma in, primi 11 mesi in: ie le, illainpubblicato su TVBlog.it 29 maggio 2019 16:59.

SerieTvserie : Dazn, il bilancio dopo la prima stagione in Italia: dati, statistiche e dichiarazioni - ioAgatha : RT @PiccoloDrago65: Grazie @SkySport ,con tutto quello che avete guadagnato una multa del genere per voi è una 'carezza', sono soldi che av… - PiccoloDrago65 : Grazie @SkySport ,con tutto quello che avete guadagnato una multa del genere per voi è una 'carezza', sono soldi ch… -