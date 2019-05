Soldi Dalle bollette per salvare Alitalia : Evitare ripercussioni negative sulle bollette di famiglie e imprese dal sostegno per Alitalia. Lo chiede l’Autorità dell’Energia (Arera) in una segnalazione a Parlamento e Governo, in cui afferma che l’utilizzo di 650 milioni dalla Cassa energetica (Csea) a favore della compagnia aerea sia una tantum e che queste vengano poi restituite. Togliere fondi alla Csea non consente di fatto all’Authority di intervenire per ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - 17^ tappa : Vincenzo Nibali perde secondi da Landa e Carapaz - Squalo a 1’54” Dalla maglia rosa : Vincenzo Nibali ha sofferto sulle pendenze che conducevano al traguardo di Anterselva e ha perso terreno in occasione della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019. Lo Squalo, ieri capace di attaccare sul Mortirolo, oggi non è parso in grandissima condizione e ha sofferto sulla salita finale: prima ha attaccato Mikel Landa, poi ha piazzato la stoccata anche la maglia rosa Richard Carapaz e il siciliano ha dovuto lasciare sul piatto ...

"Dall'Italia insufficienti progressi sul debito" - ecco la lettera della Commissione Ue | Giorgetti : ci sarà confronto : Arrivata a Roma la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all'Italia sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. La risposta è attesa entro venerdì

Golf - European Tour 2019 : sette italiani al Belgian Knockout di Anversa - torneo Dalla formula mista e particolare : Un tempo noto semplicemente come l’Open del Belgio, il Belgian Knockout che si tiene ad Anversa ha vissuto una storia recente piuttosto tormentata. Negli ultimi trent’anni, infatti, è passato da vincitori di grande calibro (Josè Maria Olazabal, Nick Faldo, Darren Clarke, Lee Westwood) a ripetute edizioni saltate, fino al punto in cui in Belgio non si è più giocato sul Tour europeo dal 2001 al 2017. L’anno scorso, invece, il ...

Storie Italiane - Vincenzo Paparo : “Minacciato Dall’agente di Pamela Prati” : Eleonora Daniele intervista Vincenzo Paparo, che svela: “Plagiato e minacciato da Pamela Perricciolo” Nuova testimonianza nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, riguardante una delle agenti di Pamela Prati. Vincenzo Paparo, giovane napoletano, ospitato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ha infatti raccontato di essere stato contattato via facebook, circa dieci anni fa, da Pamela Perricciolo, la quale ...

Ue - Italia out Dalle nomine chiave Il commissario sarà all'Industria : Nessun incontro bilaterale a margine del summit, nessuna posizione ufficiale sul prossimo presidente della Commissione europea. L'Italia, almeno per il momento, resta fuori dalla partita Segui su affarItaliani.it

Perché l'Italia rischia di restare fuori Dalla prossima Bce : È come se il governo giallo verde ce la mettesse tutta per complicarsi la vita In Europa. Il Salvimaio infatti sembra andare all’arrembaggio sui vari dossier senza una reale valutazione dei rapporti di forza e dei vincoli esistenti, come se i nuovi equilibri determinatisi a livello nazionale si proiettassero per magia sul piano europeo. Con la fine del mandato di Mario Draghi il prossimo ottobre, per esempio, è noto che per ...

FCA-Renault - Elkann : Dalla fusione grandi benefici per l'Italia : La possibile fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault non avrà alcun impatto sugli stabilimenti automobilistici italiani e, anzi, produrrà "grandi benefici" per l'Italia. Ne è convinto John Elkann, presidente del gruppo italo-americano e numero uno della famiglia Agnelli, parlando della proposta di aggregazione presentata oggi a La Regie e ribadendo l'assenza di qualsivoglia conseguenza per le strutture produttive in ...

Giro d’Italia - Roglic lasciato solo Dall’ammiraglia : ‘Una giornata sfortunata’ : La tappa di ieri del Giro d’Italia, quella con l’arrivo a Como, è stata la prima giornata difficile per Primoz Roglic in queste due settimane di corsa. Il corridore sloveno è stato condizionato da una serie di sfortunati episodi nel finale di corsa, ma soprattutto da un’incredibile disattenzione della sua ammiraglia che è rimasta colpevolmente attardata non riuscendo ad assisterlo nel modo migliore. Dopo aver avuto un problema meccanico generato ...

Effetto Greta : l’ondata dei Verdi (che in Italia non esistono) Dalla Germania al Nord : I Green diventano il secondo partito in Germania e Finlandia, il terzo in Francia e Irlanda, e avanzano in Danimarca, Olanda e Gran Bretagna. La coalizione ambientalista ottiene 70 seggi, il 18% in più, e diventa la quarta formazione a Bruxelles: ago della bilancia

La fusione Fca-Renault : Dalla governance al ruolo dell’Italia - sei cose che si devono sapere : Fca ha necessità di trovare in tempi non biblici un partner forte, anche perché nella transizione tecnologica del settore automotive Torino è rimasta indietro nell’elettrico. ma i francesi sono il partner giusto?

Giro d’Italia 2019 - l’analisi della seconda settimana di Vincenzo Nibali. Dalle prime schermaglie sulle Alpi - all’attacco sul Civiglio : Sei tappe da tachicardia, sei tappe di lotta serrata. Tutti contro tutti per un solo obiettivo: la maglia rosa. Sono passate le prime due settimane del Giro d’Italia 2019, una quindici giorni veramente intensa dall’inizio alla fine; con frazioni mai scontate, e una prima parte segnata dal maltempo. Ma poi ecco la luce sui primi capponi di montagna, e un uomo in maglia rossa sempre pronto, lucido, freddo e mai arrendevole, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : Italia sconfitta in finale Dalla Cina - Nespoli ai piedi del podio nell’individuale : Non si chiude nel migliore dei modi la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia), con l’Italia che è uscita sconfitta in entrambe le finali odierne portando comunque a casa un argento prezioso e segnali incoraggianti in vista dell’evento clou della stagione. Nella finalissima della gara a squadre maschile di ricurvo il terzetto azzurro formato da Mauro Nespoli, Marco ...