Cyberpunk 2077 uscirà nel 2020 secondo Jason Schreier

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED parla della data di uscita e di una possibile versione VR : Cyberpunk 2077 è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori e il prossimo mese sarà tra i protagonisti dell'E3 2019. Durante la kermesse losangelina verrà presentata una nuova demo per la stampa e il pubblico. In molti, tuttavia, sperano anche che per l'occasione CD Projekt RED sveli finalmente la data di lancio del suo nuovo ambizioso progetto.Come riporta Gamingbolt, sull'argomento si è recentemente espresso il CEO Adam ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED svela le dimensioni del team al lavoro sull'atteso RPG : Cyberpunk 2077 è uno dei titoli maggiormente attesi dai fan che, come saprete, sarà tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019, l'evento di Los Angeles che è stato definito dallo studio di sviluppo, CD Projekt RED, come "il più importante della storia della compagnia".Ora, CDPR, ha deciso di condividere con i molti fan alcuni dettagli di Cyberpunk 2077 in un post sul blog ufficiale. Nello specifico, in questa occasione, lo studio ha svelato le ...

Cyberpunk 2077 non sarà giocabile all'E3 2019 : Cyberpunk 2077 sarà tra i protagonisti dell'E3 2019, ma non sarà giocabile, riporta PCGamer. Tuttavia, la buona notizia è che chiunque si troverà allo show potrà andare allo stand e vedere una presentazione demo dell'atteso RPG. Il global community lead di CD Projekt Red, Marcin Momot, lo ha confermato attraverso Twitter, in risposta ai fan.L'anno scorso, le demo di Cyberpunk 2077 è stata mostrata a porte chiuse ai media e le riprese del gioco ...

Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED saranno tra i protagonisti dell'E3 Coliseum : CD Projekt RED sarà tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019. La società ha affermato che sarà un grande evento per l'azienda e per il suo Cyberpunk 2077. Mentre non sappiamo molto su ciò che CDPR ha in serbo per la convention, possiamo sicuramente aspettarci tante nuove informazioni il prossimo mese, riporta Dualshockers.Come comunicato recentemente dall'account Twitter ufficiale dell'E3, il CEO di CD Projekt, Marcin Iwiński, apparirà il ...

La data di uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere svelata alla conferenza E3 di Microsoft : Nel mese di marzo del 2019, vi informammo del possibile annuncio della data di uscita di Cyberpunk 2077 in occasione dell'imminente E3 2019. CD Projekt RED ha parlato dell'evento, definendolo come il più importante della sua storia e, probabilmente sarà così.Il membro di NeoGAF 'Braldryr', che avrebbe anche rivelato l'arrivo di Gears 5 a settembre 2019, ha affermato che durante la conferenza stampa E3 2019 di Microsoft, CD Projekt RED aggiornerà ...

CD Projekt RED promette orari di lavoro "più umani" per lo staff di Cyberpunk 2077 : Il "crunch time", ovvero la pratica di imporre orari lavorativi estenuanti per lunghi periodi di tempo a causa di una scadenza da rispettare, è un argomento che ha assunto sempre più importanza negli ultimi mesi nel panorama videoludico.Sulla questione si è recentemente espresso anche Marcin Iwiński, co-fondatore di CD Projekt RED, affermando che lo studio ha adottato una nuova politica che renderà gli orari lavorativi "più umani" per lo ...

Cyberpunk 2077 : lo sviluppo è iniziato solo nel 2015 e con molti problemi : Realizzare un titolo tripla A è un'operazione estremamente delicata e non è raro che gli sviluppatori possano trovarsi in difficoltà, specialmente nelle fasi iniziali dei lavori. A quanto pare questo è proprio quello che è accaduto con Cyberpunk 2077.Lo sviluppo vero e proprio del gioco infatti è iniziato solo nel 2015, dopo il lancio di The Witcher 3, con una mole non trascurabile di problemi di organizzazione. Questo è quanto emerso ...

Cyberpunk 2077 : in dubbio la presenza del doppiaggio in italiano : Nel mese di febbraio di quest'anno, arrivò una prima conferma della localizzazione in italiano (nel doppiaggio e nei testi) dell'atteso Cyberpunk 2077. La notizia fu accolta con grande gioia dai fan, tuttavia, sembra che bisognerà aspettare ancora per capire se il titolo otterrà un doppiaggio nella nostra lingua.Stando a quanto affermato dalla community manager Lilayah sul forum ufficiale di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED non avrebbe ancora ...

Un tweet piuttosto vago di Cyberpunk 2077 manda in visibilio i fan su internet : L'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 risveglia i fan con un semplice messaggio di poche parole, riporta Pushsquare."Soon, my friend, soon!", in italiano "Presto, amico mio, presto!", queste le pochissime parole presenti nel tweet che ha fatto tornare migliaia di persone a parlare dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Il profilo Twitter del gioco non è estraneo a questo tipo id galvanizzazioni del pubblico, messaggi rapiti e vaghi capaci di ...

CD Projekt RED apre il suo negozio di merchandise ufficiale a tema The Witcher - GWENT e Cyberpunk 2077 : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED, studio di sviluppo della serie di videogiochi di The Witcher, Cyberpunk 2077, e GWENT: The Witcher Card Game, annuncia il lancio del negozio del merchandise ufficiale.Costruito e gestito da CD Projekt RED, il negozio dà accesso a tutti i giocatori al mondo alla linea di abbigliamento e collezionabili ufficiali ispirati ai videogiochi dello studio. La line-up di lancio dei prodotti, in espansione ...

Cyberpunk 2077 sarà ambientato nello stesso universo di Cyberpunk 2020 : Recentemente si sono fatti strada alcuni rumor secondo cui dichiaravano che Cyberpunk 2077 avrebbe avuto un universo ed una timeline completamente diversa dal boardgame cui trae ispirazione.A smentire questa notizia è stato proprio il creatore di Cyberpunk 2020 che ha assicurato invece che il gioco di CD Projekt RED è ambientato nello stesso universo e tempo del gioco cartaceo.Ma da dove viene questa voce? Secondo quanto riferito da ...

Cyberpunk 2077 sarà molto diverso da The Witcher 3 - parola di CD Project Red : Per conoscere la data d'uscita di Cyberpunk 2077 bisognerà chiaramente pazientare ancora un bel po' (oppure gli sviluppatori sorprenderanno tutti e ne faranno parola nel corso dell'E3 2019? Mistero! Ndr), sebbene la situazione sotto il profilo del gameplay sia per fortuna molto migliore per la trepidante community dei fan. I ragazzi di CD Project Red non vuol tenere eccessivamente gli utenti sulle spine e quindi, a cadenza non regolare ma ...

Il gameplay non lineare di Cyberpunk 2077 porterà il gioco a un "livello successivo" : Cyberpunk 2077 sembra uno dei giochi più ambiziosi attualmente in fase di sviluppo. Ed è un po' come deve essere, visto che il precedente lavoro di CDPR è un certo The Witcher 3: Wild Hunt. Detto questo, lo studio polacco non vuole semplicemente fare un "nuovo The Witcher 3" con un rivestimento Cyberpunk. Certo, sarà un RPG open-world, ma il team sta aggiungendo la formula per garantire un'evoluzione dell'esperienza. Uno dei modi in cui lo ...

Cyberpunk 2077 vs The Witcher : La principale differenza secondo CD PROJEKT : Quest’oggi metteremo a confronto due capolavori prodotti dalla medesima azienda, uno disponibile da tempo sul mercato e l’altro in arrivo prossimamente. Se dovessimo elencare le differenze tra The Witcher e Cyberpunk 2077 potremmo stilare una lista infinita, ma il Quest Designer di CD PROJEKT in una recente dichiarazione si è soffermato sulla principale differenza, scopriamola insieme. Cyberpunk 2077 vs The ...