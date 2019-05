Curcuma | integratori ritirati dal mercato | aumentano i casi di epatite

Integratori con Curcuma ritirati - salgono a 15 i casi di epatite segnalati al Ministero : I quindici casi sono stati segnalati all'Istituto superiore di sanità (Iss) e riguardano una forma di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa. Si tratta di casi su cui sono ora in corso le verifiche da parte delle autorità sanitarie ma che si sospetta siano riconducibili proprio al consumo della curcuma contenuta in alcuni prodotti in vendita.

Integratori di Curcuma - Iss : “13 casi di epatite - è stato accertato il nesso” : “Abbiamo ricevuto segnalazioni di altri due casi di epatite da curcumina. E c’è ormai certezza del nesso tra la sostanza e l’evento avverso – epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa – che ha interessato, a questo punto, 13 persone”. Lo rivela, all’Adnkronos Salute, Marco Silano, direttore dell’unità di nutrizione e Salute dell’Istituto superiore di sanità, da giorni ...

Curcuma : salgono a 11 i casi di epatite da integratori : salgono a 11 i casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di integratori a base di Curcuma segnalati dall’Istituto superiore di sanità. A darne notizia è il ministero della Salute. Sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie, per far luce su questa vicenda. L’undicesimo caso è stato associato al consumo di: Curcuma liposomiale più pepe nero (lotto 1810224, ...

