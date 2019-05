“Crollo nel campo magnetico terrestre | così si estinse l’uomo di Neanderthal”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un cambiamento nele una variante genetica ‘fatale’ sono all’origine dell’estinzione dei Neanderthal: è quanto si ipotizza in una ricerca che parla italiano e che riscrive la fine di questi uomini vissuti in Europa tra 200.000 e 40.000 anni fa. Pubblicata sulla rivista Reviews of Geophysics, la ricerca si deve a Luigi Vigliotti, dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) di Bologna, e Jim Channell, dell’università della Florida a Gainesville. Uno dei grandi misteri della preistoria è l’estinzione dei Neanderthal. Finora sono state avanzate molte ipotesi, come la presunta ‘inferiorità tecnologica’ di questi uomini rispetto ai Sapiens, ma tutte sono molto dibattute., lo studio su Nature: “La vita sulla Terra rischiò di sparire. ...

