Crescita feroce o decrescita felice? La politica economica di Francesco | tra sovranisti e

(Di mercoledì 29 maggio 2019)ferox o defelix?Bergoglio lascia l'empireo astratto della dottrina e scende in campo: lungo il terreno aperto e scosceso, incerto e scivoloso delle scelte di, contingenti e cogenti, dove i predecessori non si erano mai spinti. Entrando in slalom tra gli estremi del dibattito che polarizza e oppone gli esperti: deregulation e dirigismo, protezionismo e globalizzazione, discepoli di Friedman ed eredi di Keynes, per non parlare dei nipoti di Colbert. O più prossimamente, prosaicamente, restando all'estero vicino e all'erta della Penisola: debito e tagli, Tav e No Tav, sussidi e investimenti, salario minimo e maxiopere, flat tax e progressività delle aliquote. Draghi e Savona, grillini e Salvini, Bankitalia e Via Bellerio, eroici furori e stoici rigori.Dagli alberghi extralusso di Davos, con accesso diretto alle piste di ...

