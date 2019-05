Corruzione | indagato Luca Palamara | ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati

Corruzione - Palamara sarebbe indagato : 9.31 L'ex presidente dell'Anm,Luca Palamara, sarebbe indagato per l'ipotesi di Corruzione, a Perugia. Lo riportano i quotidiani Repubblica e Corsera. La vicenda sarebbe legata a quella d Fabrizio Centofanti, ex capo delle Relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone. L'inchiesta si inserisce sul caso del rinnovo della carica di procuratore capo di Roma sul tavolo del Csm, dopo l' addio di Pignatone.

Il presidente del PSG Al-Khelaifi indagato per Corruzione : Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi è indagato per “corruzione attiva” nell’ambito del processo di gara per l’assegnazione dei campionati mondiali di atletica di quest’anno al Qatar. Lo riferiscono fonti giudiziarie che confermano quanto anticipato dal quotidiano Le Parisien. Al-Khelaifi, che è anche il capo del canale televisivo qatarino BeIn Sports, è sotto inchiesta da […] L'articolo Il ...

Tangenti Milano - indagato Paolo Orrigoni L’accusa per il patron di Tigros : Corruzione ’50mila euro per una variante urbanistica’ : Paolo Orrigoni, 42enne amministratore delegato della catena di supermercati Tigros, è indagato per corruzione dalla Procura di Milano nell’ambito dell’operazione “Mensa dei poveri” che il 7 maggio ha portato all’arresto di 28 persone nel capoluogo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’imprenditore, candidato di Lega e Forza Italia alle comunali di Varese e sconfitto al ballottaggio da Davide ...

Milano - ancora Corruzione : indagato Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia per finanziamento illecito a un politico : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulle tangenti in Lombardia. Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente dell'azienda Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel...

"Non ho corrotto Siri". Parla l'imprenditore Paolo Arata - indagato per Corruzione : Con Siri “ho sempre avuto un rapporto di stima ed amicizia, e sebbene la nostra frequentazione sia iniziata solo un paio di anni fa, l’ho potuto apprezzare per le sue capacità intellettuali e politiche. Adesso sono veramente costernato per quello che sta subendo senza colpa, mortificato perché è stato ingiustamente rimosso dal governo”. Così Paolo Arata, l’imprenditore indagato per corruzione ...

Austria - cuoco italiano indagato per Corruzione forse per colpa del traduttore di Google : Una vicenda curiosa, ma che potrebbe avere dei risvolti tutt'altro che piacevoli per l'uomo a cui è capitata, arriva dall'Austria, e precisamente da Innsbruck. Qui la scorsa estate venne fermato alla guida della sua automobile un cuoco di nazionalità italiana, il quale è residente in Alto Adige ma lavora appunto nel Paese confinante. Secondo quanto riportato sia dalla stampa Austriaca che da quella nostrana, il soggetto era alla guida in stato ...

Anche Attilio Fontana è indagato nell’inchiesta sulla Corruzione in Lombardia : Il presidente della regione è accusato di abuso d'ufficio per una nomina proposta per un suo socio di affari

Corruzione Calabria - indagato Governatore Oliverio/ Appalti - nei guai sindaco Cosenza : Calabria, terremoto Corruzione in Appalti: indagato Governatore Oliverio, sindaco di Cosenza Occhiuto ed ex consigliere regionale Amato

Caso Siri - Di Maio : "Lega vuole crisi per indagato di Corruzione?" | : Resta sempre alta la tensione sul Caso del sottosegretario del Carroccio. Ieri il vicepremier M5S a Sky Tg24: "In Cdm siamo la maggioranza e voteremo le dimissioni", VIDEO ,. Salvini rassicura sulla ...

Caso Siri - Di Maio : "Lega vuole crisi per un indagato di Corruzione?" - : Sulla vicenda del sottosegretario del Carroccio, il vicepremier del M5S attacca la decisione degli alleati di resistere alle dimissioni. Salvini rassicura: "Il governo durerà, inutili le polemiche dei ...