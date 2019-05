Copa America in Brasile | calendario fase a gironi | sabato 15 giugno Argentina-Colombia

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Al via venerdì 14la 46ª edizione dellaAmérica. Il torneo di calcio della Conmebol si svolgerà infino a domenica 7 luglio, giorno in cui verrà disputata la finale al Maracanã di Rio de Janeiro. La nazionale campione in carica è il Cile, vincitrice delle ultime due edizioni, tra cui quella del centenario disputata negli Stati Uniti. Non sarà facile per La Roja centrare il tris consecutivo visto che ci sono contendenti più quotate, a partire dai padroni di casa che non vincono questa competizione dal 2007. Ancor più lungo è il digiuno dell’che manca il successo dal 1993. Nelle ultime cinque edizioni l’Albiceleste è andata molto vicina alla conquista del trofeo, arrendendosi addirittura per quattro volte in finale, nelle ultime due occasioni contro il Cile (2015 e 2016), nelle prime due occasioni contro il(2004 e 2007). In attesa di conoscere il ...

goal : Copa America defenders ?? Messi: - RoyNemer : Argentina Copa America squad. Lionel Messi, Sergio Aguero, Paulo Dybala included. Mauro Icardi misses out. - 90min_Football : Lionel Messi included in Argentina's squad for the Copa America... -