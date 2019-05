Contrattacco Blatter | l’ex presidente della Fifa allo scoperto | “ho intenzione di

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’ex numero uno del calcio mondiale hadi portare in tribunale il proprio successore primafine del mese Sepptorna alla carica contro Gianni Infantino e la, minacciando di denunciare il proprio successore entro la fine del mese. L’exFederazione Internazionale è intervenuto ai microfoni dell’AFP, sottolineando come intenda portare in tribunale il numero uno del calcio mondiale per il torto morale subito. AFP/LaPresse Queste le parole di: “abbiamo una grande riunione con i miei avvocati per presentare la denuncia che sarà depositata entro la fine del mese di Zurigo. E’ complicato, perché si tratta di una questione civile e penale. La denuncia numero 1 è il torto morale che mi è stato fatto dalla, pubblicando delle cifre che non corrispondono a quello che ha ricevuto. Lanon le ha mai ...