Conti pubblici | parte oggi la lettera Ue L’Italia avrà 48 ore per rispondere Flat tax e

Conti pubblici - parte oggi la lettera Ue L’Italia avrà 48 ore per rispondere : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

Gli USA tengono sott’occhio l’Italia : i nostri Conti pubblici non preoccupano solo Bruxelles : Il bilancio italiano sarà oggi sul tavolo di discussione della Commissione Ue, che contesta uno scarto di 11 miliardi di euro rispetto agli obietti concordati tra Roma e Bruxelles. Ma i nostri conti pubblici non preoccupano solamente in Europa: gli Stati Uniti, infatti, hanno inserito l'Italia nella lista dei partner commerciali da tenere sotto osservazione, esprimendo preoccupazione per i piani del governo e sottolineando la necessità di ...

Più investimenti in innovazione e sviluppo - senza fare saltare i Conti pubblici e la Ue : “Occorre investire di più”, dicono le imprese italiane, brave a reggere la competizione internazionale ma in affanno tutte le volte in cui la loro crescita è frenata dalle carenze delle infrastrutture, dalla burocrazia pesante, dalla giustizia lenta, dalla scarso impegno dello Stato su ricerca, formazione, innovazione, trasferimento tecnologico.Investire di più da parte della mano pubblica. E naturalmente mettere ...

Mattarella in stand by - riflettori su Conti pubblici e nuova Europa : Quirinale in attesa. È l'atteggiamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in queste ore successive alla tornata elettorale europea. Una consultazione che, pur segnando significativi cambiamenti rispetto agli anni passati - con Ppe e Sd che hanno perso, pur mantenendo voti importanti, lo storico ruolo di traino - non ha generato l'ondata sovranista che molti paventavano. In fin dei conti l'unico Paese tra i maggiori del Vecchio ...

L'Economic Outlook OCSE mette in guardia l'Italia su crescita e Conti pubblici : L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha fornito un aggiornamento sulle stime di crescita del paese che è stato ripreso da tutti i principali organi di stampa. Secondo il nuovo Economic Outlook il nostro Paese dovrebbe registrare una crescita nulla nel 2019 per poi vedere un modesto miglioramento dello 0,6% nel 2020. La debole dinamica sulla crescita del prodotto interno lordo potrebbe avere conseguenze negative sui ...

Tria vuole sacrificare gli 80 euro per salvare i Conti pubblici. I timori sul giudizio Ue a giugno : Il governo cadrà davvero il giorno dopo le elezioni? Il resoconto del Consiglio dei ministri di lunedì notte ci offre una narrazione diversa dalle urla della campagna elettorale: tre nomine cruciali (Inps, Ragioneria, Guardia di Finanza), nove minori, quattro spostamenti di prefetti. Stessa cosa si può dire per l’attivismo mediatico di Giovanni Tri...

Conti pubblici - record di ispezioni Ue in Italia : 355 giorni di audit sulla spesa : La Corte dei Conti marca stretto il Governo sui Conti: mai tante verifiche in soli 12 mesi. Fari accesi su Germania, Polonia e Francia. Causa alla Bce se non consegna i dati sulle crisi bancarie...

Conti pubblici - il 27 maggio arriva la lettera Ue : Italia «osservata speciale» : Italia «osservata speciale» di Bruxelles. Dalla riunione del 17 maggio dell’Ecofin a 28 non sono emerse novità né nuove indicazioni o moniti al governo Conte. Ma la richiesta formale al Tesoro di chiarire i punti di vista Italiani sulle ragioni della violazione della regola del debito nel 2018 dovrebbe arrivare a Roma solo dopo il voto per il rinnovo del Parlamento Ue ...

Conti pubblici - Tria contro tutti : “Italexit boutade elettorale di Calenda. Debito/pil al 140%? Non credo proprio - c’è il Def” : Le dichiarazioni di Carlo Calenda su una possibile Italexit “sono boutade in campagna elettorale”. Il ministro delle Finanze ausTriaco Hartwig Löger, che ha parlato del rischio che l’Italia diventi una nuova Grecia, dovrebbe “pensare prima di parlare”. E chi – il vicepremier Matteo Salvini – sostiene che non c’è problema se il Debito/pil arriva al 140% dovrebbe attenersi ai “documenti ufficiali del ...

Troppe liti e Conti pubblici a rischio. Ora i gialloverdi preoccupano Mattarella : Italia: presidente Mattarella preoccupato da tenuta conti pubblici New York, 16 mag - (Agenzia Nova) - Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è sempre più preoccupato dalla tenuta dei conti pubblici e dalla sfida della definizione del bilancio dello Stato per il 2020, secondo fo

Conti pubblici - Giorgetti : “Sforare il 3%? Dipende per cosa - il tetto non è scritto nelle tavole di legge” : Giancarlo Giorgetti che già ieri aveva paventato vento di crisi oggi in una conferenza stampa a Montecitorio ribadisce che “il governo per andare avanti ha bisogno di condivisione”. E alla domanda se la campagna elettorale finirà o inizierà il 26 maggio (data delle elezioni europee), dopo alcuni istanti di silenzio, sorride e risponde: “Bella domanda”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio rivendica la linea ...

Conti pubblici - Conte : “Eviteremo l’aumento Iva anche se non sarà un’impresa semplice”. E annuncia spending review : Evitare l’aumento dell’Iva “non sarà un’impresa facile”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando all’assemblea di Rete Imprese Italia. Per questo, ha aggiunto, “stiamo lavorando ad un’operazione profonda di spending review e stiamo pontenziando il nostro sistema di contrasto all’evasione fiscale”. Economia | Di F. Q.. Spread verso 290, Unicredit e ...

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...