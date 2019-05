Consigli di coppia da Denver e Seattle

Come raggiungere la felicità di coppia : errori da evitare e Consigli della love coach : Gaia Parenti, psicologa e love coach, è conosciuta sul web Come La Dottoressa del Cuore. Il suo ultimo eBook, #Ladottoressadelcuore “Da Instagram all’altare. L’arte dell’incontro Come non ve l’hanno mai spiegata” è – Come spiega la cover – un must per le donne che desiderano realizzare la propria felicità di coppia. La Dottoressa Parenti ci ha spiegato Come nell’era dei social è possibile ...