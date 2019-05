Consegnerò a Di Maio le mie dimissioni da parlamentare | dice Paragone

agi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Luigi Diresta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questoa lui le miedae deciderà lui cosa fare.dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Così ad Agorà su Rai 3 il senatore M5s, Gianluigi, che spiega che rimarrà "se resta un rapporto di fiducia. Ma io resto un rompiscatole".

