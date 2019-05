abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'- “E' stata bocciata, ieri, inladella restituzionesospese dopo il sisma 2009. Nonostante le rassicurazioni ufficiose avute dai rappresentanti del Governo, in merito all'iter del procedimento, e gli allarmi e le preoccupazioni lanciate dalle associazioni di categoria nell'ultimo tavolo in Regione, convocato dal presidente, Marco Marsilio e nella conferenza stampa congiunta di, Ance e Api, nulla di ufficiale è stato mai comunicato alle organizzazioni del territorio in merito al percorso normativo e istituzionale che il Governo intende seguire per arrivare ad una definizione positiva della vertenza in atto”. E' quanto dichiara il delegato alla ricostruzione diL'Abruzzo Interno , Ezio Rainaldi, che sta seguendo da vicino la questione della restituzionesospese dopo ...

AbateRenato : RT @Giancatura: Inizia all'auditorium Dompe' all'Aquila il seminario:'Imprese e territori resilienti' organizzato da Confindustria Piccola… - EmergenzaH24 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #29maggio #mercoledi #terremoto #tasse #Confindustria #ricostruzione #Senato #bocciataprorogadelletasse #LAquila ,… - abruzzo24ore : Confindustria L'Aquila “Bocciata in Commissione Parlamentare la proroga delle tasse sospese -