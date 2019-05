Come il marketing “inganna” il cervello quando compriamo il cibo

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Tecnologia applicata all’alimentazione (Getty Images) Un packaging più pesante, sia che si tratti di profumo, cioccolato o altri prodotti, trasmette l’idea di una migliore qualità. Se si mette della musica in un punto vendita, la tipologia di brano potrebbe fare la differenza sulla quantità di acquisti effettuati dalla clientela. Se c’è una musica ad alta frequenza (il cui suono risulta dolce all’orecchio), tendiamo a percepire il prodotto con connotazioni più positive rispetto a quanto accade in un ambiente con musica a bassa frequenza. Magia? No, questione di neuro, ossia la disciplina che utilizza le scoperte delle neuroscienze per rendere più efficaci la comunicazione aziendale e i processi che guidano gli acquisti. E che diventa ancora più sottilesi parla di, campo in cui le percezioni (piatti di colore diverso, profumi edibili, musica di sottofondo, ...

