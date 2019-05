Come guardare gli episodi bonus di Lucifer 3 | svelata la loro cronologia nella serie

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ricordate i duedi3 che sono andati in onda dopo il finale di stagione? Entrambi sono degli standalone, quindi non rientrano propriamentestoryline della, ma finalmente gli showrunners Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno dato qualche delucidazione in merito alla.Parlando con TVLine, il duo ha spiegato che inizialmente pensava di inserire glidi3, ovvero il 3x26 e il 3x27 dai titoli 'Boo Normal' e 'Once Upon a Time'parte della quarta stagione. Alla fine, però, hanno scartato l'idea perché hanno capito che non avrebbe funzionato."Abbiamo parlato a lungo di incorporarlistagione 4, poi abbiamo deciso che sarebbe stato un controsenso sia per la storia che per glistessi", ha spiegato Ildy Modrovich.Henderson ha detto che "Boo Normal" - l'o in cui Ella (Aimee Garcia) riceve la ...

borghi_claudio : E tutti i boccaloni come al solito a guardare gli exit poll farlocchi con cui faranno i giornali di domani. Si veda… - pdnetwork : Dobbiamo guardare avanti, verso il futuro: non ci faremo trascinare nel medioevo come vogliono loro. La loro fede è… - NetflixIT : Aggiorniamo la lista di come nascondere con nonchalance le lacrime: ? Guardare in alto mentre piove ? Occhiali scur… -