“Coloriamo la piazza!” | 650 bambini dell’Aquila coloreranno | piazza Duomo con una scritta

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'Aquila - Una“vivente”, animata da 650delle scuole elementarivestiti con casacche colorate, al centro di, nel cuore della città. E’ l’eventola, che chiuderà i primi sei mesi di attività del progetto Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi, un’iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con inell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La manifestazione, che si terrà sabato 1° giugno a partire dalle ore 9, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, nella sala Eude Cicerone, a Villa Gioia, da Cecilia Cruciani, presidente dell’associazione Brucaliffo, una delle 9 associazioni aquilane promotrici di Solo posti in piedi; Silvia Nanni, docente di Pedagogia generale e sociale all’Università(Univaq è, insieme al ...

