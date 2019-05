Claudia Gerini conferma la love story | Ho un uomo | vediamo come va

Claudia Gerini : le prime parole sul nuovo fidanzato Simon : Claudia Gerini parla per la prima volta del nuovo fidanzato Claudia Gerini ha deciso di uscire allo scoperto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 maggio, l’attrice ha ammesso di frequentare una persona. Un nuovo fidanzato con il quale la romana è stata già beccata nelle ultime settimane. Ma […] L'articolo Claudia Gerini: le prime parole sul nuovo fidanzato Simon proviene da ...

Rosa (14 anni) come mamma Claudia Gerini - in tutti i sensi. Com’è oggi : Quattordici anni, ma già una somiglianza impressionante con la famosa mamma, quindi bellissima. Stessi occhi chiari e luminosi, capelli chiari e viso angelico: Rosa Enginoli somiglia come una goccia d’acqua a Claudia Gerini. E sta seguendo anche le sue orme perché è tra i protagonisti della fiction “L’Aquila – Grandi Promesse”, sei puntate dirette da Marco Risi in onda da martedì 16 su Rai Uno, con un cast importante che vede schierati tra ...

Chi è Rosa Enginoli - la figlia di Claudia Gerini : Bellissima e con un grande futuro da attrice davanti a sè: Rosa Enginoli è la figlia di Claudia Gerini. La 14enne è fra i protagonisti di L’Aquila – Grandi Speranze, la fiction che racconta la ricostruzione dopo il terremoto, in onda su Rai Uno. La serie è stata presentata dal cast in esclusiva a Domenica In, dove Mara Venier ha notato immediatamente la presenza di Rosa, seguita a distanza da mamma Claudia Gerini, seduta fra il ...

