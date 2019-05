Clarissa e Federico si sposano | festa di addio al nubilato e celibato insieme

Uomini e Donne - Mario Serpa contro Clarissa Marchese e Federico Gregucci : il caso del mancato invito al matrimonio : E' esplosa una polemica improvvisa tra Mario Serpa , ex corteggiatore di Uomini e Donne e opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, e la coppia di futuri sposi, Clarissa Marchese e Federico Gregucci .Qualche tempo fa, infatti, tramite le stories di Instagram, l'ex fidanzato di Claudio Sona aveva dichiarato, con un filo di amarezza, di non aver ricevuto la partecipazione per l'imminente matrimonio di Clarissa e ...

Gossip U&D - Mario Serpa non andrà alle nozze di Clarissa e Federico : 'Ho meglio da fare' : Un paio di risposte che Mario Serpa ha dato ai fan su Instagram, hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip : l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha spiazzato tutti svelando che non parteciperà alle nozze di due suoi amici. Stiamo parlando di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che il prossimo 30 maggio si sposeranno a Caserta a meno di tre anni di distanza dalla scelta. Nonostante abbiano condiviso l'esperienza nel ...

Uomini e Donne - Mario Serpa a ruota libera : la frecciatina a Clarissa e Federico : Uomini e Donne, Mario Serpa senza filtri: la frecciatina a Clarissa e Federico e le parole su Claudio Sona Mario Serpa a Uomini e Donne si è sempre contraddistinto per essere una persona che non le manda di certo a dire. Come corteggiatore prima e come opinionista adesso, Mario non si è mai tirato indietro […] L'articolo Uomini e Donne, Mario Serpa a ruota libera: la frecciatina a Clarissa e Federico proviene da Gossip e Tv.