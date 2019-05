Cittadella | è febbre Serie A | tifosi in fermento | si sogna una storica promozione

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Per la prima volta in finale playoff diB, per la prima volta la concreta possibilità di toccare con mano laA.ci crede, e. In città non si parla d’altro, i 20 mila abitanti sono in fibrillazione per la doppia sfida contro il Verona. Il Tombolato è già sold out: sugli spalti ci saranno oltre 7 mila, di cui 1.400 da Verona. Riguardo all’ipotesi di allestire un maxischermo in centro storico, il Comune ha preferito rinunciare per scongiurare eventuali problemi di ordine pubblico. E in vista della finale di ritorno, in programma domenica sera al Bentegodi di Verona, idelhanno già riempito 8 pullman. “E’ un evento straordinario, ma dovremo giocare con la nostra identità”, le parole del tecnico Venturato. “In partite come questa biessere bravi a portare gli episodi dalla propria parte, una ...

