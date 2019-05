Chi ha vinto i Diversity Media Awards

Chi ha vinto le amministrative - quindi : Il centrosinistra è andato meno peggio che alle europee, vincendo a Firenze, Bari e Bergamo, ma il centrodestra è cresciuto molto e ha vinto anche le regionali in Piemonte

Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti : Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti Stasera 27 maggio alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la seconda parte di Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019. Già domenica 26 infatti è iniziata la full immersion di Bruno Vespa che dalle 22.50 ha seguito lo svolgimento delle Elezioni. La puntata di oggi sarà dedicata all’analisi del voto europeo e delle Elezioni amministrative. ...

Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa : Chi ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia e cosa cambia in Europa La Lega è il primo partito in Italia, al secondo posto non c’è il suo alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, bensì il Partito Democratico. In attesa dell’analisi dei flussi elettorali, sembra che una parte dell’elettorato si sia spostato verso Lega e PD, ma c’è anche da considerare il fattore affluenza, soprattutto al Sud e alle Isole, dove comunque il M5S resta il ...

Chi ha vinto e Chi ha perso le Elezioni Europee 2019 : Chi ha vinto e chi ha perso le Elezioni Europee 2019? Proviamo a capirlo partendo dalla sola cosa che conta: il dato elettorale, circoscrizione per circoscrizione, messo a confronto con la precedente tornata per il rinnovo del Parlamento Europeo e con l'ultima consultazione elettorale di rilievo nazionale.Continua a leggere

Vincitore Palma d'Oro 2019 - Festival di Cannes/ Chi ha vinto? Favoriti e outsider : Vincitore Palma d'Oro 2019, Festival di Cannes: i Favoriti per la vittoria della 72° edizione, in pole Dolor y Gloria e Il traditore.

Chiellini : 'Sono convinto che arriverà un grande tecnico e la Juve continuerà a vincere' : La stagione calcistica è ormai al tramonto, per la Juventus è ora di programmare il futuro. In primo luogo dovrà ingaggiare un nuovo allenatore e nel contempo sta cercando qualche rinforzo, soprattutto in difesa. A parlare di questi temi e del suo futuro immediato e prossimo è Giorgio Chiellini nell'intervista rilasciata a Tuttosport. Sul futuro tecnico Il difensore inizia la sua testimonianza dicendo che la scelta di Allegri di lasciare la ...

Risultati elezioni europee Olanda 2019 : Chi ha vinto e primo partito : Risultati elezioni europee Olanda 2019: chi ha vinto e primo partito Insieme al Regno Unito, l’Olanda è il primo paese in cui si sono aperte le urne per le elezioni europee. In attesa di conoscere i Risultati definitivi il 26 maggio, vengono diffusi i primi exit poll: a sorpresa pare che avanti ci sia il partito laburista, niente exploit per gli euroscettici. Risultati elezioni europee Olanda: Timmermans al primo posto Lo scontro tra ...

Pierfrancesco Favino : «Così ho convinto BellocChio a farmi interpretare Buscetta» : Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto ...

Risultati elezioni comunali Sicilia 2019 : Chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

Taylor Swift e Selena Gomez : ecco perché c’è Chi è convinto dell’arrivo di una collaborazione : Sarebbe grandioso The post Taylor Swift e Selena Gomez: ecco perché c’è chi è convinto dell’arrivo di una collaborazione appeared first on News Mtv Italia.

Biennale d'Arte di Venezia - Chi ha vinto il Leone d'Oro : Nel 1982 Giuni Russo cantava: “Un’estate al mare, voglia di remare, fare i bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni oni oni…” Benvenuti al Padiglione della Lituania alla Biennale d’Arte di Venezia che ha vinto il Leone d’Oro come miglior partecipazione nazionale. Immaginatevi una spiaggia, asciugamani colorati, palloni, sdraio, ombrelloni, pareo, persone che prendono il sole — che non c’è — che leggono, che si spalmano la crema, che ...

ATP Madrid – Nadal eliminato da Tsitsipas - il maiorChino non cerca scuse : “se avessi giocato bene avrei vinto” : Rafa Nadal non cerca scuse dopo il ko di ieri contro Tsitsipas in semifinale a Madrid: le parole del maiorchino dopo l’eliminazione dal torneo spagnolo Amara sconfitta, ieri, per Rafa Nadal nella semifinale del torneo ATP di Madrid: il maiorchino ha ceduto al greco Tsitsipas, che oggi si giocherà il titolo contro Novak Djokovic. AFP/LaPresse Una delusione dietro l’altra, per Nadal, eliminato in semifinale a Montecarlo, ...

Adelfia - consigliere di maggioranza fornitore di Chi ha vinto l'appalto pubblico : bufera sulla 'Gabbia dei Leoni' : A scatenare la polemica è stato il furgone della ditta Lanera all'esterno del cantiere per la riqualificazione della 'Gabbia dei Leoni', uno spazio pubblico con campetto polifunzionale nel rione ...

Golf - Volvo China Open : Mikko Korhonen ha vinto battendo Hebert al fotofinish : Golf, Volvo China Open: Mikko Korhonen ha vinto il trofeo valido per l’European Tour Il finlandese Mikko Korhonen ha vinto con 268 (68 69 65 66, -20) colpi il Volvo China Open (European Tour) disputato sul percorso del Tradition at Wolong Valley (par 72) a Chengdu in Cina, dove Guido Migliozzi ha recuperato venti posizioni nel giro finale classificandosi 32° con 279 (73 68 71 67, -9). Korhonen, 39enne di Mantsala, ha concluso il ...