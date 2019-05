Chelsea vince Europa League | Arsenal ko 4-1 in finale

Il Chelsea vince l’Europa League! Giroud sblocca la gara - Hazard la chiude : poker all’Arsenal in finale : Il Chelsea supera l’Arsenal nella finale di Europa League per 4-1: Giroud, Pedro e la doppietta di Hazard stendono i Gunners e regalano il trofeo a Maurizio Sarri Settimana di grande calcio, tutta in salsa inglese. Prima la finale di Europa League, poi quella di Champions League, fra 4 grandi della Premier League. Si parte quest’oggi, a Baku, con Chelsea e Arsenal di fronte nella prima stracittadina della storia di quella che ...

Calcio - il Chelsea vince l'Europa League : 22.52 l'Europa League è del Chelsea. I Blues di Sarri nella finale di Baku hanno battuto nettamente l'Arsenal: 4-1. Parte bene l'Arsenal,pericoloso con Aubameyang,Lacazette e Xhaka (traversa), poi esce fuori il Chelsea con Emerson e Giroud.Fuochi d'artificio nella ripresa Apre il gol di Giroud in tuffo su cross di Emerson (49').Raddoppia Pedro su assist di Hazard al 60'.Tris Blues di Hazard su rigore (fallo su Giroud) al 65' Accorciano i ...

Finale Europa League : Chelsea-Arsenal - vincere l’unica cosa che conta : Finale Europa League: Chelsea-Arsenal, vincere l’unica cosa che conta Manca solo una manciata di ore alla prima delle due grandi finali inglesi. Alle ore 21:00 a Baku, capitale dell’Azerbaigian, andrà in scena l’ultimo atto dell’Europa League 2018/2019, ovvero Chelsea-Arsenal. Lo scenario della sfida è lo Stadio Olimpico. Finale Europa League 2019: la partita delle favorite Sono arrivate le due favorite della vigilia a ...

Chelsea - l’ammissione di Hazard : “vincere l’Europa League sarebbe l’addio perfetto” : Eden Hazard parla del suo possibile addio al Chelsea: il talento belga vorrebbe lasciare da vincitore, magari conquistando l’Europa League Eden Hazard è destinato a lasciare Londra. Il talentuoso esterno d’attacco del Chelsea non ha mai fatto mistero di voler giocare in una squadra che punti con decisione a Champions League e campionato, non per forza in Inghilterra, ma magari in Spagna, con la casacca del Real Madrid pronto ad ...

Conte vince contro il Chelsea : Abramovich dovrà pagare 11 milioni : Antonio Conte batte il Chelsea e guadagna un risarcimento di circa 11 milioni di euro. L’ex ct della Nazionale ha vinto la causa contro il club che lo aveva licenziato nel 2018 (il contratto sarebbe scaduto nel 2019) e che aveva sospeso i pagamenti di quanto dovuto. Conte fu rimosso quando aveva già iniziato gli allenamenti, sostituito da Sarri. Il Chelsea parlò all’epoca di “giusta causa”, da qui la sospensione del ...

Conte vince la ‘battaglia’ con il Chelsea : risarcimento da oltre 10 milioni : In attesa di diventare ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter, il tecnico Antonio Conte ha vinto la battaglia legale con il Chelsea. Secondo quanto riporta il “Times” l’ex Ct della Nazionale ha avuto la meglio nella causa con il Blues che dovranno pagare 9 milioni di sterline (circa 10.2 milioni di euro) all’allenatore italiano come risarcimento dopo il licenziamento. Nel dettaglio l’esonero è ...

Hazard : «Futuro? Voglio vincere con il Chelsea - poi vediamo» : LONDRA - " La finale di Europa League ultima partita con il Chelsea? Sto solo pensando di vincere qualcosa per questo club" . Così Eden Hazard , attaccante del Chelsea, dopo la vittoria ai calci di ...

Il Chelsea vince 3-0 - Sarri a un passo dalla Champions : Fondamentale vittoria per il Chelsea di Maurizio Sarri che è a un passo dalla conquista dell’obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions (mancata lo scorso anno, la squadra con Conte vinse la FA Cup ma arrivò quinta in Premier). I Blues hanno battuto 3-0 il Watford e si sono portati al terzo posto in classifica a una sola giornata dalla fine. Se l’Arsenal nel pomeriggio non dovesse battere il Brighton, la ...

Cech : “Finale contro il Chelsea? Spero di vincere” : Le dichiarazioni di Petr Cech nel post partita di Arsenal-Valencia, andata della semifinale di Europa League, vinta per 3-1 dai Gunners: “Giocare contro il Chelsea in finale? Speriamo che il risultato possa essere positivo per me. La mia prima partita col Chelsea è stata contro l’Arsenal – ha sottolineato Cech, che si ritirerà al termine di questa stagione – Ora c’è la possibilità di giocare la mia ultima ...

Europa League - il Chelsea domina ma non vince. Tris per l'Arsenal : EINTRACHT-Chelsea 1-1 LE FOTO DEL MATCH , 23' Jovic, 45' Pedro, Il Chelsea di Sarri strappa un ottimo pareggio in terra tedesca contro l'Eintracht di Francoforte. L'1-1 finale sta stretto ai blues che ...

Premier League - Higuain ritrova il gol ma il Chelsea non vince : LONDRA - Il Chelsea non va oltre il 2-2 il monday night di Premier League, nella partita casalinga contro il Burnley. Il ritorno al gol di Gonzalo Higuain , che non trovava la rete da più di un mese, ...

Risultati Europa League – Napoli ko - il Chelsea soffre e vince : ok Francoforte e Valencia : Napoli sconfitto dall’Arsenal, il Chelsea batte 4-3 un ostico Slavia praga, successi per Francoforte e Valencia: i Risultati delle sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League Dopo i clamorosi verdetti della Champions League, la tre giorni di calcio europeo termina con le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Solita pioggia di gol e Risultati importanti nelle quattro sfide disputatesi questa sera. La brutta ...