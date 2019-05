Chelsea | Sarri tra Juve e Europa | i sarristi napoletani in piazza

Chelsea - vigilia ad alta tensione : Sarri litiga coi suoi e lascia il campo : vigilia bollente della finale di Europa League a Baku. Durante l'allenamento di rifinitura del Chelsea, Maurizio Sarri ha lasciato il campo visibilmente irritato dopo aver discusso con David...

Chelsea - Sarri : “Futuro? Penso solo alla finale - poi parlerò con la società” : “Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto parlerò con il Chelsea, ma questo non è il momento per parlare. Adesso dobbiamo pensare solo alla finale”. Lo ha detto il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con l’Arsenal. “La nostra sensazione è che meritiamo di vincere, e vogliamo vincere – ha ...

Quote Chelsea-Arsenal : il primo trofeo di Sarri a 1.72 su Sisal Matchpoint. MVP della finale : Hazard e Aubameyang i favoriti : È iniziato il countdown che porta alla finale di Europa League che si giocherà allo stadio Olimpico di Baku. Protagoniste Chelsea e Arsenal, pronte a dar vita a un derby londinese più sentito che mai, visto che in palio c’è l’ambito trofeo. I Blues sono gli unici ad aver conquistato la finale da imbattuti – con 11 vittorie e 3 pareggi – Sarri spera ora di concludere questo percorso senza macchia con la vittoria, per mettere in bacheca il ...

Juventus - Sarri sarebbe favorito per la panchina : attesa per l'incontro Ramadani - Chelsea : La Juventus, dopo la fine del campionato, dovrà concentrarsi solo sul futuro e sul prossimo mercato. I dirigenti juventini sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Al momento - riferisce Sky Sport - la Juve sembra aver scelto Maurizio Sarri per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Dopo la finale di Europa League ci sarà un summit fra Ramadani l'agente del tecnico toscano e Marina Granovskaia dirigente del Chelsea per parlare proprio del ...

La Juve avrebbe raggiunto l'accordo con Sarri - ora ci sarebbe da trattare con il Chelsea : Ieri per la Juventus si è chiusa ufficialmente l'era Allegri, con l'ultima di campionato persa 2-0 con la Sampdoria, ora il pianeta bianconero attende trepidante l'annuncio del nuovo tecnico. I profili vagliati sono molti: Pep Guardiola, Didier Deschamps, Simone Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri. Alcuni come l'allenatore del Manchester City e quello della Nazionale francese sarebbero irraggiungibili, altri come ...

Allenatore Juventus - bufale smascherate : Sarri resta al Chelsea. Nuove conferme su Klopp [AGGIORNAMENTI] : Allenatore Juventus – La strada in casa Juventus sembra sempre più tracciata per quanto riguarda la scelta del nuovo Allenatore, un altro tecnico che veniva considerato come un papabile per la panchina (non da CalcioWeb) può praticamente considerarsi fuori dai giochi. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, l’attuale tecnico del Chelsea è stato protagonista di una stagione ottima, ha concluso la Premier League al terzo posto, meglio ...

Chelsea-Sarri - dall’Inghilterra l’indiscrezione : i Blues ci ripensano : Juventus-Sarri: il Chelsea ci mette lo zampino, la società vorrebbe rinnovare il contratto al tecnico campano Il Chelsea avrebbe cambiato idea e vorrebbe mantenere sulla panchina dei Blues ancora per un anno Maurizio Sarri. La società di Abramovich nonostante una parte dei tifosi e dei senatori non sarebbero contenti del tecnico italiano preferirebbe, secondo ‘The Sun’ che Frank Lampard, candidato alla successione, passi altri ...

Sarri vuole che il Chelsea lo liberi per la Juventus. La versione di Pedullà : Sul Corriere dello Sport Alfredo Pedullà insiste. Il giornalista più informato su Maurizio Sarri – su Twitter la sua foto profilo lo ritrae proprio con Sarri – oggi regala ai lettori del Corriere dello Sport un altro articolo molto approfondito in cui di fatto spiega che l’ex tecnico del Napoli vorrebbe essere liberato dal Chelsea per andare alla Juventus. In prima pagina il titolo è: “Sarri, il piano per liberarsi – Juve ...

Chelsea - la stampa britannica non ha dubbi : saranno i senatori a decidere il futuro di Sarri : Secondo quanto riportano i media britannici, il club inglese chiederà ai propri senatori un parere sull’eventuale permanenza di Sarri a Londra Il Chelsea valuterà se proseguire o meno l’avventura con Maurizio Sarri in panchina, solo dopo aver sentito gli umori dei ‘senatori’ dello spogliatoio. AFP/LaPresse E’ quanto sostiene oggi il ‘Daily Mail‘ secondo il quale sulla decisione dei ...

De Maggio a Kiss Kiss Napoli : “Sarri lascerà il Chelsea - ma non credo alla Juventus” : Valter De Maggio ha parlato del futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Qualcuno mi dice che Sarri andrà alla Juve, altri mi dicono che andrà al Milan. Io resto convinto che il futuro di Maurizio sarà alla Roma” Leggi anche : Sky – Ugolini: “C’é già l’accordo con due calciatori, bisogna convincere la società” Parma, il ds Faggiano: “Ounas e Gaetano ci interessano, in settimana ...

Chelsea - Sarri sorride alla Juve : “Felice di restare qui - ma…” : Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni del Media Day inglese, ha parlato del suo potenziale futuro in vista della prossima estate. L’ex Napoli ha confermato il suo desiderio di proseguire la sua avventura sulla panchina del Chelsea, lasciando però aperte le possibilità d’addio a fine stagione. Sarri resta concentrato solamente sulla finale di Europa League contro […] L'articolo Chelsea, Sarri sorride alla Juve: “Felice ...