abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'Aquila - Il Sindaco del Comune diha emesso ordinanza di, sequestro ed eventuale confisca degli animali trovati al pascolosui terreni civici demaniali. Nei giorni scorsi, idi Tornimparte hanno iniziato le operazioni dideiche pascolavano abusivamente su terreni demaniali, senza alcuna custodia, in Località Campo Felice nel Comune di(AQ). Le mandrie di equini, lasciate senza controllo, hanno provocato molti incidenti stradali avvenuti sulle strade statali 696 e 584. Il Sindaco, per tutelare la salute e l’incolumità pubblica, ha emesso un’ordinanza didegli animali. Le operazioni sono iniziate dopo aver stipulato apposita convenzione con una stalla di sosta, sita a Capistrello (AQ), ove ricoverare gli animaliti, già radunati in spazi recintati e disponibili siti sulla piana. I ...

abruzzo24ore : Cavalli allo stato brado a Lucoli, i carabinieri forestali iniziano la cattura - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Da ragazzo gli piaceva dirsi coetaneo di Gianni Rivera. Ai tempi del liceo Parini, il Milan, il calcio praticato come portier… - egitto86 : RT @Corriere: Da ragazzo gli piaceva dirsi coetaneo di Gianni Rivera. Ai tempi del liceo Parini, il Milan, il calcio praticato come portier… -