Casting di Cineworld Roma per 2 film e di un noto brand di Yacht per un video aziendale

Casting di Cineworld Roma per un nuovo film e di Lost Movement per vari spettacoli : Selezioni aperte per la ricerca di comparse, a cura di Cineworld Roma, per un nuovo film da girare in Puglia. Casting aperti anche per la compagnia di danza Lost Movement (Milano) per alcuni spettacoli. Cineworld Roma Per la realizzazione di un interessante film, Cineworld Roma cerca varie comparse. Le riprese verranno poi effettuate nelle zone di Monopoli e di Brindisi nel mese di giugno. In particolare, la richiesta in questione è attualmente ...

Casting di Cineworld Roma per due serie TV e dell'Aquafan per video pubblicitari : Sono attualmente aperti i Casting, a cura dell'agenzia Cineworld Roma, per la ricerca di varie figure per la realizzazione di due serie televisive. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di giovani ambosessi per realizzare la campagna pubblicitaria video per il 2019 del parco acquatico Aquafan di Riccione. Cineworld Roma La nota agenzia di Casting Cineworld Roma cerca per la realizzazione di una serie televisiva bambini di età ...

Casting per cinema e tv a cura di Cineworld Roma e per un corto di produzione indipendente : Selezioni attualmente in corso, a cura della nota agenzia Cineworld Roma, per la realizzazione di varie e interessanti produzioni televisive e cinematografiche. A tale proposito, si cercano sia figuranti generici che speciali. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori per realizzare un importante cortometraggio di produzione indipendente, le cui riprese verranno poi effettuate, agli inizi del prossimo mese di maggio, a Verona. Cineworld ...

Casting per il sequel della serie tv 'L'amica geniale' e per Cineworld Roma : Casting tuttora aperti per la ricerca di comparse per realizzare il seguito della serie tv dal titolo "L'amica geniale". Sono inoltre in corso le selezioni di Cineworld Roma per la realizzazione di un'altra serie televisiva e per ulteriori iniziative e produzioni. L'amica geniale Per la realizzazione del sequel della nota serie televisiva dal titolo L'amica geniale, che dovrebbe avere come titolo Storia del nuovo cognome, sono state fissate ...

Casting per una serie di Rai Fiction e di Cineworld Roma per produzioni televisive : Sono attualmente aperte le selezioni di comparse per la realizzazione di una serie televisiva prodotta da Rai Fiction con il sostegno di Apulia Film Commission. Sono inoltre tuttora in corso vari Casting, a cura di Cineworld Roma, per alcune produzioni televisive e cinematografiche. Rai Fiction Per una serie televisiva prodotta da Rai Fiction e sostenuta da Apulia Film Commission, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di comparse. ...

Casting di Cineworld Roma per una serie tv e per uno short film legato a un concorso Canon : Casting attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, per realizzare una importante serie televisiva. A tal proposito si cercano partecipanti per piccoli ruoli, maschili e femminili. Sono inoltre aperte le selezioni, per la ricerca di attori e attrici, finalizzate alla realizzazione di un cortometraggio connesso al concorso Canon, dal titolo 'La Grande Occasione', i cui Casting si terranno prossimamente a Firenze. Una serie televisiva Per la ...

Casting di Cineworld Roma per 2 Serie Tv e di un brand di gelati per uno spot : Sono attualmente aperte le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di varie figure per la realizzazione di due Serie televisive. Inoltre sono aperti anche i Casting volti all'ingaggio di un'attrice e di circa 40 comparse per uno spot pubblicitario di una nota marca di gelati. Due Serie televisive Per realizzare una nuova Serie televisiva, Cineworld Roma cerca i sosia di alcuni importanti attori. Per ricevere ulteriori indicazioni e per ...

Casting di Cineworld Roma per una nuova serie TV e di Top Curvy per concorso di bellezza : Tra le varie attuali proposte nel mondo del cinema, dello spettacolo e della televisione, vi segnaliamo i Casting di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per la realizzazione di una nuova serie televisiva da girarsi a Roma, e quelli per un importante concorso di bellezza per modelle Curvy, a cura dell'agenzia Top Curvy in stretta collaborazione con EV Fashion Events & Management, con una serie di selezioni in tutta Italia che nei ...

Casting per il nuovo film di Antonio Padovan e di Cineworld Roma per due serie televisive : Sono attualmente aperte le selezioni per il nuovo film diretto dal regista Antonio Padovan e dal titolo Il Grande Passo. Le riprese in questione verranno effettuate a Rosolina, nei pressi di Rovigo. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Cineworld Roma, per realizzare due nuove serie televisive con riprese tra Roma e dintorni. Un nuovo film Per la realizzazione del nuovo interessante film dal titolo Il Grande Passo diretto dal regista ...

Casting per il sequel di 'Come ti ammazzo il bodyguard' e di Cineworld per 2 film : Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di comparse per un film internazionale da girare a Trieste. Sono inoltre aperti i Casting, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per la realizzazione di due interessanti film le cui riprese verranno effettuate nella Capitale. Un film internazionale Per la realizzazione di un importante film di livello internazionale di cui si sa ancora poco ma ...