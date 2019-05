Caso Prati | parla la madre del finto figlio di Pamela e Mark | ' Agiremo per vie legali'

Caso Prati - Eliana Michelazzo : “Donna Pamela aveva modi bruschi e diceva “chiamo mio padre” alludendo ai legami con la criminalità organizzata” : FQ Magazine Pamela Prati a Chi l’ha Visto? per parlare di “truffe online”. Stefano Coletta, direttore di rete, al Fatto.it: “Non prende soldi” Pamela Prati sarà ospite questa sera, tra le polemiche, a Chi l’ha visto? mentre Eliana Michelazzo ritornerà nello studio di Live-Non è la D’Urso. L’ex manager della ...

Angelo Sanzio sul Caso Prati - Michelazzo - Perricciolo : "Mi auguro che la legge faccia il suo corso" (video) : prosegui la letturaAngelo Sanzio sul caso Prati, Michelazzo, Perricciolo: "Mi auguro che la legge faccia il suo corso" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 maggio 2019 10:53.

Eliana Michelazzo : "Dal Caso Pamela Prati non ho guadagnato nulla" : Nel numero in edicola questa settimana, Chi ha intervistato Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati che secondo la showgirl sarda sarebbe dietro la regia del caso Mark Caltagirone.La Michelazzo ha parlato della natura del rapporto con Pamela Perricciolo, l'altra agente: "Ci siamo conosciute nel 2009, dopo che ero uscita da Uomini e Donne. All'inizio si occupava delle mie serate e mi faceva tenerezza perché era in sovrappeso e questa ...

Caso Pamela Prati - spunta un nuovo testimone contro la Perricciolo : 'Sono stato ricattato' : Nell'ultima settimana il Caso Pamela Prati sta avendo nuovi risvolti. La donna è finita al centro dell'attenzione mediatica per via di un presunto fidanzato che nessuno ha mai visto. La showgirl aveva raccontato all'interno dei salotti televisivi di Barbara D'Urso di essere prossima al matrimonio con Mark Caltagirone, ma la cerimonia non si è mai tenuta. In seguito alla confessione della manager Eliana Michelazzo che ha rivelato di non aver mai ...

Caso Pamela Prati : c'è anche un adolescente attore involontario della 'fiction' : Nonostante le ultime plateali dichiarazioni, prima di Eliana Michelazzo, poi di Pamela Prati, facessero sperare in un decisivo “The End”, le puntate dell’intricata fiction Prati-Caltagirone, del tutto inedita e di gran lunga più appassionante delle più longeve soap americane, non sono affatto giunte alla fine, anzi! Il già nutrito copione va arricchendosi via via di nuovi, avvincenti spunti per capitoli dal gusto quasi fantascientifico. Come ...

Caso Prati - “domani Barbara D’Urso ospita la madre del bambino ingaggiato per interpretare il figlio di Mark Caltagirone” : Televisione Pamela Prati a Chi l’ha Visto? per parlare di “truffe online”. Stefano Coletta, direttore di rete, al Fatto.it: “Non prende soldi” di Giuseppe Candela Dopo la notizia di Pamela Prati ospite a Chi l’ha Visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda su RaiTre, per parlare di truffe ...

Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’. Il ‘Caso’ non è finito e scoppia la polemica : Pamela Prati a Chi l’ha visto?. E non per cercare Mark Caltagirone, che non esiste, ma come ospite seria per parlare di truffe online. La bomba è stata lanciata da Dagospia e ha fatto infuriare molti utenti Rai che parlano di utilizzo illecito del denaro del canone a uso e consumo di gossip di bassissima lega. Come detto, è proprio Dago che annuncia la partecipazione di Pamela, 60 anni, nella trasmissione di Federica Sciarelli su Raitre. ...

I guadagni di Pamela Prati ed Eliana. Caso Mark Caltagirone - fuori le cifre : E ora che ha rotto il silenzio anche Pamela Perricciolo, il castello di bugie sul Pamela Prati Gate è crollato. Certo, restano ancora dei punti oscuri nella vicenda che da settimane tiene banco sui giornali e nei salotti tv, ma almeno hanno tutte confermato che Mark Caltagirone non esiste. Prima Eliana Michelazzo, poi Pamela Prati e infine Donna Pamela hanno vuotato il sacco: è un personaggio inventato proprio come si sospettava da tempo. Quello ...

Caso Caltagirone - Dagospia : la Perricciolo svela l'accordo con la Prati ed Eliana : Il Caso Marco Caltagirone non sembra voler volgere la termine, dopo la confessione della diva del Bagaglino Pamela Prati a Verissimo. La showgirl, in merito la fidanzato immaginario, ha confessato di essere ancora convinta della sua esistenza, pur ammettendo di essere caduta in una trappola. A parlare, stavolta, è un altro membro del trio: Pamela Perricciolo che, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano e anticipata in alcuni ...

Caso Pamela Prati - Pamela Perricciolo : "Dico la verità - tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia..." : Dopo le confessioni televisive di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, domani su Il Fatto Quotidiano, sarà disponibile l'intervista-confessione di Pamela Perricciolo che la ex socia della Michelazzo nell'agenzia Aicos Management ha concesso a Selvaggia Lucarelli.Se Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno seguito una via comune, dichiarando di essere "vittime" di un sistema di cosiddetto "catfishing", Pamela Perricciolo, nota anche con il ...

Pamela Perricciolo confessa la verità sul Caso Prati : 'Noi tre abbiamo firmato un accordo' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco in televisione e sui giornali. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti raccontata da Eliana Michelazzo e quella di Pamela Prati, la quale intervistata dal talk show Verissimo ha smentito di avere debiti di gioco, ecco che in queste ore ha scelto di parlare e raccontare la verità anche la terza protagonista di questo 'caso'. Ci si riferisce a Pamela Perricciolo, l'altra ...

Pamela Prati - l'avvocato e il sospetto agghiacciante : "Caso di circonvenzione d'incapace" : A Storie Italiane Eleonora Daniele è tornata sulle finte nozze di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone ospitando in esclusiva l’avvocato Irene della Rocca: “Pamela è vittima. Non faremo una denuncia, ma un esposto. Il reato potrebbe essere circonvenzione di incapace almeno in quel moment

Caso Prati - l’avvocato Irene Della Rocca a Storie Italiane : “Valutiamo un esposto” : Ospite del salotto di Eleonora Daniele su Raiuno parla per la prima volta l’avvocato Irene Della Rocca, incaricata da Pamela Prati di tutelarla sui clamorosi sviluppi delle nozze con il fantomatico Mark Caltagirone, vicenda che ha avuto il suo “epilogo” almeno momentaneo, con la confessione di Pamela Prati di fronte a Silvia Toffanin a Verissimo. “Pamela è vittima di una macchinazione – ha detto l’avvocato a ...

Caso Prati - Eliana Michelazzo : “Io sono malata mentalmente. Ogni Natale facevo regali al mio marito immaginario e così faceva mia mamma” : “Farò le mie cure psicologiche, mi farò seguire da qualcuno. Ora vatti a fidare di qualcuno. Io sono malata mentalmente. Ogni volta che sentivo una moto pensavo fosse Simone Coppi che veniva a prendermi. Non sto bene e voglio curarmi”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo a Radio Radio. L’ex manager di Pamela Prati ha confessato a “Live-Non è la D’Urso” l’inesistenza di Mark Caltagirone e ...