Cardi B regala bracciali da 80 mila dollari alla figlia di 10 mesi

Mauro I Cardi torna a segnare - regala l’assist a Perisic e piovono abbracci : Mauro Icardi è ripartito come se niente fosse accaduto, si è ripreso il suo posto con naturalezza esagerata, ha regala to assist e non è mancato il goal.Un palo, il rigore procurato e trasformato con annesso rosso al difensore avversario, l’assist pro Perisic . Icardi è torna to e un’Inter gagliarda, nel senso di Gagliardini doppiettista e scudo spaziale della mediana, ha spazzato via un Genoa tenero e con gli uomini giusti nei posti ...

Spalletti non convoca ICardi e regala la vittoria alla Lazio (0-1) : La Lazio ringrazia Luciano Spalletti. L’allenatore non convoca Mauro Icardi per motivi di rancore personale e perde uno scontro diretto importante ai fini della lotta per la Champions. La Lazio vince 1-0 a San Siro con gol di Milinkovic Savic nel primo tempo. Ovviamente l’Inter attacca per quasi ottanta minuti ma senza attaccanti: Lautaro Martinez infortunato, Keita non cosa sia il gioco del calcio, Perisic non va oltre qualche ...