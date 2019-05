ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La lista “è” aveva visto la luce appena un mese fa, ma è riuscita a conquistare il 22% dei voti conquistando due seggi. Uno è di Massimo Poliseno, che da solo ne ha raccolti 315 riuscendo ad entrare in consiglio comunale aal, provincia di Varese, come recordman di preferenze. Si accomoderà nella stessa aula in cui sua mamma, Laura Prati, sedeva sullo scranno del sindaco a capo di una giunta del Pd prima d’essere uccisa da un ex vigile urbano negli uffici del Comune. Ed è a lei che è andato il primo pensiero del neo-del paese varesino: “Grazie a mia mamma perché quelle preferenze sono per me, ma anche per lei – ha scritto Poliseno su Facebook – sono la perfetta dimostrazione di quello che dico sempre: le idee non si uccidono, le idee se valide troveranno sempre qualcuno pronto a raccoglierle e farne tesoro. Io con le ...

Cascavel47 : Cardano al Campo, il figlio della sindaca ammazzata è il candidato consigliere più votato: “Le idee non si uccidono… - varesenews : Ecco come sarà il nuovo consiglio comunale di Cardano al Campo - antotau71 : @matteosalvinimi Siiiii da Cardano al Campo , prov di Varese ... io e mio marito...... sia per le Europee che per l… -