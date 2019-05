Carabinieri forestali | almeno 1500 nuove assunzioni

Non c'è solo gasolio nello sversamento scoperto ieri sul Nervia : analisi dell'Arpal ed indagini dei Carabinieri Forestali : Ci vorrà qualche giorno per capire con esattezza con sia stato effettivamente sversato ad un chilometro circa dal mare sul torrente Nervia , al confine tra Camporosso e Ventimiglia e scoperto nel tardo ...

ARRESTATO PER FURTO VENATORIO DAI Carabinieri forestali BRACCONIERE RECIDIVO : In data 2 maggio c.a., i CARABINIERI FORESTALI della Sezione Operativa Reati a danno degli Animali, unitamente a militari del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo Cites, durante mirato ...

Carabinieri forestali di Scanzano Jonico sequestrano camping di Metaponto Lido

Napoli - Carabinieri forestali mobilitati per controllo delle aree pic-nic : Controlli dei carabinieri forestali a Napoli per garantire la messa in vendita di prodotti alimentari tracciabili e per scongiurare eventuali incendi. Macellerie e supermercati sono stati al centro di ...