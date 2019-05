Canoa velocità | Coppa del Mondo Duisburg 2019 | gli equipaggi azzurri sono pronti

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ladeldivivrà da venerdì a domenica a, in Germania, la seconda ed ultima tappa: per l’Italia, che ha saltato l’esordio di Poznan, come per le altre Nazionali in garanel mirino i Mondiali di agosto, che metteranno in palio i pass olimpici (poi ci saranno occasioni anche agli Europei e nella seconda tappa didel2020). Ricordiamo che alle Olimpiadi ogni Nazionale potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, con il limite di sei uomini e sei donne per il kayak e tre uomini e tre donne per la canadese, per un massimo di complessivi 18 atleti per Paese, ma ogni atleta selezionato a Tokyo potrà prendere parte a più di una gara. Partendo dal kayak maschile, nel K2 1000 saranno al via anche Samuele Burgo e Luca Beccaro, oltre alla coppia formata da Giulio Dressino e Nicola Ripamonti, mentre Alessadro ...

