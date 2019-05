Canoa slalom | Europei 2019 | i favoriti gara per gara Grandi nomi al via | pronostici

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) A partire da domani scatterà ufficialmente la stagione internazionale della, e subito saranno in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, fino a domenica 2 giugno si terranno glisenior. Giovedì e venerdì sono in programma le eliminatorie, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Di seguito iper: K1 maschile Lo sloveno Peter Kauzer ha tutti i numeri per difendere il titolo conquistato nel 2018 e proprio a Pau vinse il bronzo mondiale nel 2017. Il campo partenti però sarà di primissimo livello: la Slovacchia si presenterà al via con Jiri Prskavec, Vit Prindiš ed il rientrante Vavrinec Hradilek. Da tenere d’occhio saranno anche il nostro Giovanni De Gennaro, sempre pericoloso, il tedesco Hannes Aigner, il polacco Dariusz Popiela, il transalpino Boris Neveu ed il campione olimpico in carica, il ...

