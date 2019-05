Canoa slalom | Europei 2019 | i convocati dell’Italia ai raggi X Giovanni De Gennaro e

Canoa slalom - Europei 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Inizia ufficialmente la stagione internazionale della Canoa slalom , e subito sono in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno si terranno gli Europei senior. Giovedì e venerdì sono in Programma le eliminatorie delle gare individuali, e venerdì si terranno anche le finali a squadre, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Le finali saranno trasmesse in diretta ...

Canoa slalom - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Giovanni De Gennaro guida la spedizione tricolore a Pau : Gli Europei di Canoa slalom si avvicinano. A Pau (Francia) servirà precisione e coraggio per far bene e l’Italia vorrà farsi trovare pronta. E’ stata resa nota la squadra azzurra che sarà protagonista nella rassegna continentale dal 30 maggio al 2 giugno. Al termine delle due prove di selezione, Daniele Molmenti e Ettore Ivaldi hanno ufficializzato la rosa dei convocati che prenderà parte alla manifestazione. Saranno dieci gli atleti ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per il test di La Seu d’Urgell : sette azzurri sul canale dei Mondiali : Si allena sul canale che ospiterà i Mondiali dal 25 al 29 settembre l’Italia della Canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, fino a domenica 12 saranno impegnati ben sette azzurri, che stanno preparando gli imminenti Europei di Pau, in Francia, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Per quanto riguarda il K1 maschile saranno impegnati Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, mentre nel C1 maschile sono stati chiamati ben quattro atleti, ...