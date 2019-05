Camorra | arrestato in Marocco Raffaele Vallefuoco nella lista dei 50 ricercati più

repubblica

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Deve scontare 30 anni. Nel 2012 era stato bloccato in Spagna con il boss Giuseppe Polverino, uno tra i più importanti narcotrafficanti in Italia. Ma un vizio di forma lo rimise in libertà

