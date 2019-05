Calciomercato Lecce | si lavora per il centrocampo | spuntano due nomi importanti Intanto

Lecce - Sticchi Damiani : “La ripartizione dei diritti deve essere equa”. E sul Calciomercato… : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato di calciomercato, citando i rapporti di amicizia tra il ds Meluso e Giuntoli, ds del Napoli: “Luperto? E’ un nome suggestivo: siamo tutti affezionati a lui essendo cresciuto nel nostro settore giovanile. Ha spiccato il volo per cui la vedo complicata riportarlo a Lecce, ma merita il meglio, ci teniamo molto a lui. Ho il rammarico di aver ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La nuova Roma - mega scambio Juve-United - i tre nomi per il Lecce : LA nuova Roma – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto ...

Calciomercato Lecce : si pensa ad una punta d’esperienza : tre nomi in ballo : Il Lecce pensa già alla prossima stagione dopo la promozione in Serie A. Le ultime voci di un possibile addio di Fabio Liverani, contattato dalla Lazio, non hanno fermato il lavoro del ds Meluso e della società. Tra gli obiettivi di Calciomercato c’è un attaccante esperto che conosca la categoria. Detto nei giorno scorsi di Mirko Antenucci, attaccante della Spal, che potrebbe salutare Ferrara, ci sono altri due nomi che cercano ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Calciomercato Lecce - in Serie A mix di esperienza e talento : i nomi nel mirino del ds Meluso : Il Lecce neopromosso comincia già a pensare alla Serie A. Il ds Meluso è al lavoro per regalare a Liverani una squadra che sia un mix di talento ed esperienza. Già noti gli interessamenti dei salentini per Francesco Cassata (centrocampista del Frosinone), Gennaro Tutino (ultima stagione a Cosenza ma di proprietà del Napoli), Aleksandar Trajkovski (fantasista del Palermo) e Andrea Pinamonti (bene al Frosinone nell’ultima stagione ma ...

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l’annullamento dei playout e il Calciomercato del Lecce di Liverani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E’arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in ...