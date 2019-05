Calciomercato Juventus | l’assalto a Milinkovic-Savic non si ferma | pronta l’offerta per

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il club bianconero ha deciso di puntare forte sul centrocampista della Lazio, preparando l’assalto finale dopo aver ottenuto il sì del giocatore Lacontinua a fare sul serio per, il club bianconero non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo l’intesa trovata con il giocatore la scorsa settimana. Piero Cruciatti / LaPresse L’ostacolo più grande però resta quello di convincere la Lazio a privarsene, nonostante il presidente Lotito abbia ammesso che, per un’offerta importante, potrebbe anche decidere di sedersi ad un tavolo e trattare. Il club campione d’Italia ha in mente di mettere sul piatto 60 milioni di euro, ma al momento questa cifra non basta per far capitolare il presidente biancoceleste, che non scende dai 100. Con il passare del tempo la situazione potrebbe però mutare, considerando che la stagione di ...

