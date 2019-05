Calciomercato Cagliari | le priorità sono in difesa e a centrocampo | la situazione

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Una salvezza, tranquilla, con pochi patemi, e la consapevolezza che si sarebbe potuto fare di più. Ma è una buona base, per il, da cui ripartire. Non servirà rivoluzionare, ma soltanto ritoccare anche in caso di cessione del pezzo pregiato, Barella. E’ su di lui e sulla, secondo il Corriere dello Sport, che i sardi dovranno lavorare per la prossima stagione. In, più che per rimpiazzare qualcuno o per mancanza di tecnica, sarebbe consigliabile un puntello che dia personalità al reparto. A tal proposito, il quotidiano romano evidenzia specialmente un intervento sulle fasce, dove serve qualche calciatore alle alternative Cacciatore e Lykogiannis. Garanzia Cragno, che dopo il rinnovo non si muoverà. Ainvece, come detto, tutto dipende da Barella. Sì, perché non è così scontato che vada via. Ilha fissato il prezzo (50 milioni), le ...

