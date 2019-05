Calciomercato Brescia – Si pensa in grande | tutti i nomi | dalla situazione Tonali ai sogni

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019)– Il, tornato in Serie A dopo 8 anni, è già al lavoro per regalare a Corini o a chi per lui una squadra all’altezza della categoria. Da verificare, innanzitutto, la questione legata a Sandro. Il nome del talentuoso centrocampista è ormai sulla bocca die sulle agende dei top club italiani, sul’Inter. Cellino ha tutta l’intenzione di provare a tratteneree spara alto ma in caso qualcuno si presentasse con la cifra richiesta dal presidente delle Rondinelle, il mediano partirebbe. Da non scartare l’ipotesi di una cessione con il prestito di un anno proprio a, doverimarrebbe per farsi le ossa. Per quanto riguarda i possibili affari in entrata, ilguarda in casa Chievo Verona. Dopo la retrocessione, tanti calciatori lasceranno la squadra e le Rondinelle ne avrebbero puntati ...

