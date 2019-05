Calcio | finale Europa League 2019 | Chelsea-Arsenal 4-1 Maurizio Sarri domina il derby di

Mondiali Under 20 Calcio 2019 - chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia ha appena conquistato il primato nel Girone B dei Mondiali Under 20 di calcio: la nostra Nazionale, già qualificata agli ottavi di finale, ha così acquisito il diritto di affrontare una delle squadre che rientreranno tra le quattro migliori terze classificate. La prossima avversaria arriverà dal Girone A, C o D. Il match si disputerà a Gydnia (Polonia) domenica 2 giugno alle ore 17.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, ...

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro - Finale Scudetto Serie A Calcio a 5 : date - programma - orari e tv : Prosegue la Serie della Finale Scudetto di calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone e l’Italservice Pesaro. Nel primo match disputato a Montesilvano i campioni d’Italia si sono imposti con un perentorio 7-2, frutto di una prova nella ripresa devastante (clicca qui per leggere la cronaca). Gli uomini di Fulvio Colini dovranno cercare un’immediata reazione per non doversi trovare in una condizione di ulteriore difficoltà. ...

Calcio : Champions. Pochettino : mio futuro? conta solo finale : Calcio: Champions. Pochettino: mio futuro? conta solo finale. "Oggi non c'e' niente di più importante di quello che abbiamo davanti".

Serie A Calcio 2019 : classifica finale e verdetti. Scudetto - qualificate a Champions League ed Europa League - retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti. La Juventus si è laureata Campionessa d’Italia, i bianconeri hanno dominato la stagione e hanno conquistato l’ottavo Scudetto consecutivo. La Vecchia Signora si è qualificata alla prossima Champions League insieme al Napoli secondo classificato, all’Atalanta alla sua prima storica apparizione nell’Europa che conta e ...

Calendario Mondiali Under20 Calcio 2019 : programma - orari e tv. Tutte le date dai gironi alla finale : La Polonia ospiterà i Mondiali Under 20 di calcio 2019 dal 23 maggio al 15 giugno, la rassegna iridata di categoria è aperta a ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 1999 e vi parteciperanno ben 24 Nazionali che sono state suddivise in sei gironi da quattro formazioni ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta, si preannuncia ...

Calcio - Finale Europei Under17 2019 : Italia-Olanda 2-4. Azzurrini sconfitti nell’ultimo atto - non basta la doppietta di Colombo : A Dublino (Irlanda) per il secondo anno consecutivo l’Olanda ci punisce nella Finale degli Europei Under 17 di Calcio: l’Italia esce sconfitta per 2-4 e deve dire ancora una volta addio ai sogni di gloria proprio all’ultimo ostacolo. Non basta la doppietta di Colombo, i ragazzi del CT Nunziata si consolano con la qualificazione ai Mondiali di categoria. I nostri avversari si calano meglio nella partita e già al 12′ vanno ...

Sassari Calcio Latte Dolce : palla a mister Stefano Udassi - presentazione semifinale playoff contro Trastevere : Il Sassari calcio Latte Dolce vive la sua prima storica antivigilia playoff di serie D. Una antivigilia di lavoro, serena, carica e senza proclami, in linea con l’approccio e l’atteggiamento tenuto nel corso dell’intera stagione da una squadra che si è scoperta protagonista – con merito – di un campionato che in partenza sembrava essere solo affar d’altri. Ma se con tutto l’entusiasmo possibile tutte le parti ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Francia 2-1. Azzurrini in finale - rimonta vincente sui transalpini! : Non finisce di stupire la Nazionale italiana Under 17 di Calcio, che agli Europei di categoria supera in rimonta i pari età della Francia col punteggio finale di 2-1 ed accede alla finalissima, dove affronterà l’Olanda, che nella prima semifinale odierna aveva battuto per 1-0 la Spagna. Nel primo tempo parte meglio la Francia, che impone subito ritmi alti e fa incetta di corner, per fortuna nostra senza esito. Gli Azzurrini di Nunziata non ...

Calcio - Finale Coppa Italia 2019 : Lazio-Atalanta 2-0 - Milinkovic-Savic e Correa stendono i bergamaschi e pongono il loro settimo sigillo : E’ festa grande allo Stadio Olimpico di Roma per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti si sono imposti 2-0 contro l’Atalante nella Finale di Coppa Italia ed hanno vinto per la settima volta nella storia del club l’ambito trofeo. Una partita nervosa e tesa quella sul rettangolo verde capitolino che ha premiato i laziali nella ripresa, grazie alle marcature di Milinkovic-Savic e di Correa. Tra le fila biancocelesti ...

Calcio - Europei Under 17 : Italia a caccia della finale - ostacolo Francia per arrivare all’ultimo atto : Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia domani sera, a Dublino, nella semifinale degli Europei Under 17 in corso di svolgimento in terra irlandese. Da quando gli Under 17 hanno preso il posto degli Under 16 a questo livello di rassegna continentale, i transalpini hanno raggiunto tre volte la finale, mentre sono due le occasioni in cui gli azzurrini ci sono riusciti: 2013 e 2018, con sconfitta in entrambi i casi. Quello tra Italia e ...

Calcio - finale Coppa Italia 2019 : Atalanta-Lazio vale molto più di un trofeo… : Domani sera alle ore 20.45 ecco l’atto conclusivo della Coppa Italia di Calcio: allo stadio Olimpico di Roma Atalanta (sorteggiata “in casa”) e Lazio si giocano non soltanto un trofeo, ma anche la possibilità, nella prossima stagione, di andare a contendere la SuperCoppa Italiana alla Juventus. Per gli orobici il successo sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione eccezionale: dopo l’inizio in salita con ...

Serie A - finalmente una partita seria : ma è la finale di Coppa Italia - che ormai è la faccia migliore del Calcio italiano : Caterve di partite inutili, gare spostate per far posto alle feste, 7-8 squadre ancora in lotta per un obiettivo e tutte le altre già in vacanza, che scendono in campo solo per salvare le apparenze e qualche volta nemmeno per quello. finalmente, però, in settimana vedremo una partita seria: peccato che sia la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ultima àncora di salvezza contro la noia della Serie A. Questo finale, molto triste e un po’ ...

Calcio - Europei Under 17 2019 : l’Italia va a caccia della semifinale contro il Portogallo : Domani, al Tolka Park di Dublino, alle ore 17:30, l’Italia Under 17 affronterà i quarti di finale degli Europei di categoria. La formazione azzurra, vincitrice del girone D, affronterà il Portogallo, secondo nel gruppo C dietro all’Ungheria, rimasta imbattuta. Nel corso del torneo gli azzurrini hanno superato i loro tre incontri in modo convincente: 3-1 all’esordio contro la Germania, 2-1 contro l’Austria (con qualche ...

Calcio - Europei Under17 : il tabellone dei quarti di finale. Calendario - date - programma - orari e tv. Gli accoppiamenti fino alla finale : Con gli ultimi match della serata, tra i quali il brillante 4-1 rifilato dall’Italia alla Spagna, si sono andati a comporre gli accoppiamenti dei quarti di finale dei campionati Europei 2019 di Calcio di Irlanda. Gli Azzurrini, testa di serie del Gruppo D se la dovranno vedere contro il Portogallo seconda del Gruppo C, quindi dalla stessa parte vedremo un interessante Francia-Repubblica Ceca. Nella parte alta del tabellone, invece, Belgio ...