Burnout | per l’Oms lo stress da lavoro è una sindrome E si può diagnosticare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Mancanza di energia o spossatezza, isolamento dalo sensazioni di negatività, diminuzione dell’efficacia professionale. Sono questi alcuni elementi che possono essere segnali di, ovverodao da disoccupazione. Una condizione che l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo decenni di studi, ha deciso di riconoscere come, fornendo anche direttive ai medici per diagnosticarla. Inizialmente l’agenzia speciale delle Nazioni Unite aveva lasciato intendere che si trattasse invece di una malattia dopo averlo inserito erroneamente per la prima vota nel relativo elenco. Poi ha aggiustato il tiro e ha specificato che resta un fenomeno occupazionale (da) per il quale si può cercare una cura. Il primo ad occuparsi diè stato lo psicologo Herbert Freudenberger nel 1974.ha anche specificato che prima di...

CarmeloMontana2 : RT @FpCgilNazionale: Dai problemi fisici al #burnout, la presenza di rischi di salute e sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori della S… - micheleiurillo : Il burnout classificato per la prima volta come una “sindrome”. Ecco cosa significa - PacificoTweet : Necessario mandare i #docenti in pensione a 63 anni, riconoscendo la professione tra quelle di tipo gravoso. Per… -