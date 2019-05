Buone notizie per Huawei | SD Association la riammette

Ricercatori - Buone notizie (finalmente) : 416 assunzioni a tempo indeterminato : Deliberata dal Cda del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) l'assunzione a tempo indeterminato di 416 unità di personale...

Due Buone notizie sulle pubblicità WhatsApp : uscita ritardata e poco invasive : Emergono tutto sommato buone indicazioni in queste ore per quanto riguarda le pubblicità WhatsApp. In tanti temevano una vera e propria invasione all'interno delle conversazioni private e di gruppo durante il 2019, indipendentemente dal fatto che si disponga di un iPhone o di uno smartphone Android, ma nelle ultime ore sono trapelate indicazioni che in qualche modo confermano quanto vi abbiamo riportato qualche mese fa con un altro articolo. ...

Dall’Inghilterra Buone notizie per Antonio Conte : vinta la battaglia legale contro il Chelsea : Antonio Conti sorride: vinta la battaglia legale contro il Chelsea, i dettagli Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale contro il Chelsea con il club al quale è stato ordinato di pagare al loro ex manager 9 milioni di sterline di risarcimento dopo averlo licenziato la scorsa estate. Lo scrive il ‘Times’ rivelando che a marzo il tribunale arbitrale aveva preso atto del dossier e in questi giorni le parti sono state ...

Inter - Buone notizie dall’UEFA : il club nerazzurro fuori dal settlement agreement : Una volta raggiunti gli obiettivi concordati, la UEFA ha reso noto come l’Inter sia ufficialmente uscita dal regime finaziario ristretto dovuto al Fair Play Finanziario L‘Inter può finalmente tirare un sospiro di sollievo, l’UEFA infatti ha messo fine al regime finanziario ristretto in cui era stato inserito il club nerazzurro in seguito alla violazione delle norme sul Fair Play Finanziario. foto sito Inter Niente più ...

SSC Napoli - Buone notizie da Castel Volturno : si è allenato col gruppo - il report : Napoli il report dell’allenamento Centro Tecnico di Castel Volturno, seduta mattutina per il Napoli. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di domenica al San Paolo per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina con le sponde. Insigne si è allenato col gruppo. Differenziato per ...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri si allenerà in altura negli USA. Buone notizie per il campione olimpico dei 1500 sl : Arrivano ottime notizie sul fronte “Gregorio Paltrinieri”. L’azzurro, che si era infortunato al gomito nell’arrivo della 5 km vinta ai Campionati USA in acque libere, avrà modo di allenarsi e di recuperare prima del previsto dal suo problema fisico. Come rivela infatti La Gazzetta dello Sport, il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero raggiungerà i suoi compagni del gruppo di Stefano Morini in altura a ...

Buone notizie dal Mediterraneo : si riduce il rischio di estinzione della foca monaca : Buone notizie per la foca monaca del Mediterraneo: nei prossimi anni dovremmo continuare a vedere un trend positivo di crescita della popolazione e quindi l’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) prevede di effettuare la prima rivalutazione del grado di minaccia per la specie nel 2020. Queste rivalutazioni sono particolarmente importanti nel contesto del cambiamento climatico globale, i cui effetti potrebbero ...

Roma - le ultime dal campo : Buone notizie per Pellegrini : Nel giorno in cui a Roma non si parla d’altro fuorché dell’inaspettato addio di De Rossi, i giallorossi hanno ripreso a lavorare dopo la vittoria di domenica sera contro la Juventus. C’è da preparare la trasferta in casa del Sassuolo sperando di poter rimanere aggrappati al treno Champions fino all’ultima giornata. Ranieri ha diviso la squadra in due gruppi, solo un leggero defaticante per chi ha giocato due giorni ...

Serie A - le ultime in vista della prossima giornata : Buone notizie per la Juve - pessime per Parma e Cagliari : Brutte notizie in casa Cagliari, stagione finita per Paolo Faragò. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia “per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto. L’operazione – eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, carco Scorcu – ...

Il Corriere della Sera raccolta le Buone notizie del terzo settore calabrese nella Sala Napolitano : In occasione dello speciale dedicato alla Calabria, 'buone notizie' del Corriere della Sera oggi pomeriggio ha incontrato alcuni rappresentanti del terzo settore e del mondo accademico e culturale calabrese nella Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, sede che di good news negli ultimi tempi non ne fornisce alcuna. I 2/3 della commissione che guida l'...

Il dominio culturale della camorra e due piccole ma Buone notizie : La scelta di Antonio Piccirillo, 23 anni figlio del boss di camorra Rosario, di dissociarsi nel modo più clamoroso e pubblico che ci sia, partecipando cioè alla manifestazione contro la camorra dopo l’ultimo, sanguinoso raid nelle vie di Napoli, è una notizia più rilevante di quanto si pensi. Perché la questione che dovremo affrontare è legata oramai al dominio culturale che la criminalità organizzata ha conquistato e al fatto che lo Stato abbia ...

Pensioni - non ci sono Buone notizie per chi sperava in 'quota 41' : Pensioni, Quota 100 a meno persone del previsto: il Governo ha sbagliato i calcoli? 23 aprile 2019 Pensione di cittadinanza, doppia beffa: cosa dice lo studio della Uil 19 aprile 2019 'L'obiettivo è ...

Pensioni - non ci sono Buone notizie per chi sperava in "quota 41" : Si allontana la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Visto lo stato dei conti...