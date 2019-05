Bundesliga – Altro che Serie A | Bundesliga da record | è il campionato con più gol in

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Calcio:dacon 973 gol, meglio di Premier League eA Latedesca si conferma come ilcon più gol tra le top leghe europee. Il massimotedesco ha registrato nella stagione appena conclusa un totale di 973 gol in 306 partite, eguagliando così ildi 32 anni fa. Le cifre presentate dalla lega calcio tedesca di calcio (Dfl) dicono che in Germania sono stati segnati una media di 3,2 gol a partita, contro i 2,8 della Premier League, i 2,7 dellaA e i 2,6 di Liga e Ligue 1. Solo 17 partite dellasono finite a reti inviolate. Con un’interruzione nella stagione 2016-2017, laè sempre stata la prima lega europea in termini di gol segnati negli ultimi 29 anni. La squadra che ha realizzato più gol nelle 34 partite diè il Bayern Monaco, laureatosi campione, con 88 reti messe a segno. Il ...

