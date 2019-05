Brindisi | tragedia in aeroporto | donna si sente male e muore in auto nel parcheggio

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Una terribilesi è verificata ieri sera a, presso l'"Papola - Casale", dove unadi 63 anni, la cui identità non è stata rivelata, è deceduta all'improvviso per un malore, probabilmente un infarto fulminante, all'interno della sua vettura. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima doveva partite di lì a poco per Ginevra, in Svizzera, ma non avrebbe fatto nemmeno in tempo a scendere dalla vettura. I passanti che si sono trovati ad assistere alla scena sono rimasti davvero sconcertati, i soccorsi sono scattati immediatamente, ma purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare....

