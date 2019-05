Boris Johnson dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito sui soldi

Brexit - Boris Johnson in pole position come primo ministro nel dopo-May : La ricerca di un successore a Theresa May come leader del partito conservatore e primo ministro britannico inizia ufficialmente il 7 giugno, data delle dimissioni della premier. L'obiettivo è concludere l'elezione entro l'estate per poter presentare il nuovo leader al Congresso del partito il 29 settembre e in vista della nuova scadenza di Brexit il 31 ottobre. Fra i papabili l’ex sindaco di Londra...